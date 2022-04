PSOE-A avanza acciones "judiciales" al no debatir el próximo Pleno su comisión de investigación de contratos de la Junta

El Grupo Socialista pide explicaciones por la compra de mascarillas "a 10,28 euros la unidad" por parte de la Junta en marzo de 2020

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha anunciado este miércoles iniciativas "judiciales" contra la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Cs), tras conocer que el orden del día del próximo Pleno, fijado para los días 27 y 28 de abril, no incluye la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia de la Junta durante la pandemia a propuesta del PSOE-A.

Así lo ha anunciado la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, en el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha abordado el orden del día del próximo Pleno, y en la que ha invocado el artículo 72.4 del Reglamento de la Cámara para solicitar la inclusión en el orden del día de dicha sesión de la solicitud de esa comisión de investigación "por razones de urgencia", y "aunque no hubiera cumplido todavía los trámites reglamentarios".

La portavoz socialista ha defendido que la iniciativa de solicitud de dicha comisión "fue presentada en tiempo y forma", pese a lo cual no se calificó hace dos semanas, en la anterior reunión de la Mesa, algo que sí ha ocurrido este miércoles pese a presentar "el mismo texto" que entonces, según ha llamado la atención.

Férriz ha defendido que las "razones de urgencia" para incluir en el orden del día dicha solicitud de comisión "están justificadas", y los grupos parlamentarios tendrían ocasión en el propio Pleno de manifestar su posible oposición a la misma.

Sin embargo, Marta Bosquet ha argumentado que "en ningún caso" procedía la inclusión de dicho debate en el orden del día del próximo Pleno al no haberse cumplido los trámites preceptivos, ya que, tras admitirse a trámite este miércoles la solicitud, se debe abrir un plazo de siete días tras la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía para que los grupos trasladen si se oponen o no a esa solicitud.

Ante ello, la portavoz socialista ha afirmado que "se vulnera" así el "derecho" de su grupo parlamentario, y ha criticado que la Mesa de la Cámara adoptó hace dos semanas "una decisión injusta y arbitraria" al no calificar la iniciativa socialista con "exactamente el mismo texto" con el que este miércoles, en cambio, sí ha admitido a trámite, y por ello ha anunciado que el Grupo Socialista adoptará "las iniciativas correspondientes judiciales contra la decisión" de la presidenta, quien, por su parte, ha justificado que la Mesa actuó en su anterior reunión a propósito de esta iniciativa "por criterios técnicos".

"CACICADA"

Minutos antes de la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz socialista en la comisión de Presidencia, Mario Jiménez, había advertido en una rueda de prensa de que, si la presidenta del Parlamento no corregía "la cacicada que sólo busca, de manera impresentable, que no se pueda tramitar nuestra solicitud de comisión de investigación en el próximo Pleno", y la Mesa "no garantiza la tramitación" de la misma, el Grupo Socialista, "en defensa del interés general de Andalucía, de los derechos que nos corresponden como representantes del pueblo andaluz, y en cumplimiento de la legislación y del artículo 42 de la Ley del Tribunal Constitucional", llevaría "por los trámites preceptivos" al TC "un recurso para que se corrija lo que sin lugar a dudas es una cacicada, una vulneración flagrante del Reglamento de la Cámara y de los derechos constitucionales de los diputados del PSOE-A y los derechos del grupo".

Además, Mario Jiménez ha vinculado el posible adelanto electoral en Andalucía con la presunta voluntad del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "no se apruebe la creación" de dicha comisión de investigación.

Asimismo, el portavoz socialista ha criticado que la presidenta del Parlamento ha llevado la solicitud de la comisión a la reunión de la Mesa de este miércoles en el marco de un plan "ideado en San Telmo" --sede de la Presidencia de la Junta-- y "ejecutado de manera servil y humillante" por parte del órgano de gobierno de la Cámara para que "ya no dé tiempo de llevar al Pleno de final de mes la creación" de dicha comisión de investigación.

Mario Jiménez ha aseverado que todo ello ha sido "una cacicada en toda regla de la presidenta del Parlamento al servicio exclusivo de los intereses" de Juanma Moreno, que "ha sido dictada desde San Telmo y ejecutada servilmente" por Marta Bosquet, que "no merece ser la presidenta del Parlamento subordinando el Parlamento a las estrategias electorales y los intereses de Moreno, y no al cumplimiento del Reglamento", según ha denunciado el portavoz socialista, quien ha alertado de que esto "no había ocurrido jamás", y sucede "cuando gobierna la derecha y la extrema derecha".

"MUCHAS RAZONES" PARA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Mario Jiménez ha argumentado que "existen muchas razones para que se abra esa comisión de investigación", y ha criticado que el Gobierno de la Junta está siendo "opaco" y "no cumple con sus obligaciones de transparencia", de forma que "está intentando" que los socialistas no puedan llevar a cabo su "trabajo de fiscalización", no aportándole en los plazos previstos información solicitada por su grupo; en concreto, "las actas de los Consejos de Gobierno que tendrían que haber validado la contratación de emergencia durante los años 2020 y 2021", ni la "relación y copia de todos los contratos de emergencia" realizados por la Junta "al amparo" del decreto que regulaba dichos procedimientos.

Jiménez ha explicado que, de la investigación que los socialistas están realizando por sus propios medios, han encontrado "elementos llamativos y flagrantes de un abuso sistemático, un fraude de ley en la contratación de emergencia por parte del Gobierno andaluz".

Al respecto, ha señalado que, "en la fecha en la que el Gobierno de España estaba comprando mascarillas en lo peor de la pandemia a algo más de dos euros la unidad, la Junta estaba comprando mascarillas FFP2, que no sabemos si lo eran y si cumplían con los requisitos de homologación de esa calificación, a más de 10,28 euros cada mascarilla, IVA incluido", según ha advertido el diputado socialista aludiendo a un contrato de marzo de 2020 para la adquisición de 6.000 mascarillas, según ha abundado antes de pedir que se investigue "qué hay detrás de esa compra" y si está "justificado ese contrato" y "garantizado que se hace buscando el interés general".

Por otro lado, Mario Jiménez ha advertido de que "ha habido unidades administrativas, centros de compra" dependientes de la Junta, "que en los años 2020 y 2021 han hecho justificaciones de contrataciones de emergencia para hacer frente a compras durante siete meses, vulnerando claramente la Ley de Contratos, que establece que se compra" por emergencia "de manera concreta, ante unas circunstancias concretas, un bien o servicio concreto, con un mes máximo para la formalización de ese contrato".

Al respecto, ha criticado que "el Gobierno andaluz ha estado declarando la emergencia de un volumen de compra de más de 6,2 millones de suministro sin concretar de qué suministro se trata, para ir haciendo compras durante siete meses en 2020 sobre una percha que no sustenta una compra de emergencia, porque no se puede conocer en mayo de 2020 las compras que se llegan a formalizar hasta en el mes de diciembre de ese mismo año", según ha denunciado Jiménez antes de agregar que, "o eran adivinos" en la Junta, "o estaban abriendo un portillo para la contratación a dedo" con ese modo de proceder.

660510.1.260.149.20220420155210