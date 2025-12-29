PSOE-A avisa de que Moreno "supera ampliamente las 2.700 aulas públicas eliminadas bajo su gobierno"

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha denunciado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "supera ampliamente las 2.700 aulas eliminadas en centros públicos de enseñanza de la comunidad desde que accedió al Gobierno andaluz en 2019".

Así lo ha señalado la dirigente socialista en un comunicado en el que, además, ha criticado que el PP-A en el Gobierno de la Junta "siga recortando recursos públicos y negándose a reducir la ratio de alumnado por clase mientras mantiene multitud de aulas totalmente masificadas".

Patricia Alba ha explicado que, según información sindical recabada de datos publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Moreno "ha suprimido 355 aulas públicas en Infantil y Primaria en el presente curso lectivo".

La representante del PSOE-A ha alertado de que, "sumadas a las clases eliminadas desde 2019, el Gobierno del PP ha recortado en total 2.758 aulas", y ha señalado que la cifra total en los últimos siete años "puede superar con creces las 3.000 aulas públicas cerradas, teniendo en cuenta que la Consejería de Desarrollo Educativo no proporciona información alguna sobre el alcance real de los recortes en Secundaria".

La secretaria socialista ha incidido en denunciar que Moreno sitúa a Andalucía como "una de las comunidades con la ratio más alta de España" de alumnado por clase, y ha lamentado que esta tierra es "de las pocas autonomías que no ha reducido dicha ratio".

"Es inadmisible que Moreno Bonilla recorte recursos a la escuela pública mientras hay multitud de aulas totalmente masificadas en Andalucía", ha agregado Alba, quien ha advertido de que desde el PSOE-A "vamos a seguir exigiéndole que devuelva a la escuela pública todas las unidades que ha recortado durante sus siete años de gobierno".

Asimismo, ha garantizado que, frente a los "recortes" de Moreno, el PSOE-A mantiene la "apuesta firme y decidida" por la educación pública como "ascensor social que garantiza la igualdad de oportunidades".

Desde el PSOE-A apuntan que, según datos publicados en el BOJA, "el recorte de aulas públicas en el presente curso lectivo por decisión del Gobierno de Moreno Bonilla afecta a todas las provincias menos Granada, que sí pierde clases en colegios de la capital". Los territorios "más afectados por la supresión de aulas públicas son Sevilla, con 95 menos; Cádiz, con 92 eliminadas, y Málaga, con 69 suprimidas", según detallan desde el PSOE-A.