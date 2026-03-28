El PSOE de Baza (Jaén) exige disculpas al PP por insultos a su portavoz y afea "manipulación del videoacta" del pleno

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Baza. - AYUNTAMIENTO - Archivo

BAZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Baza (Jaén) ha exigido al PP "disculpas públicas" tras los insultos de un concejal del equipo de gobierno, que llamó "bajo y rastrero" al portavoz socialista, Manolo Gavilán, durante el pleno, y ha recriminado la "manipulación de la videoacta municipal" para eliminar el tramo final de la sesión en el que se produjeron los hechos.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante la sesión plenaria de este jueves, el concejal del PP, José Valdivieso, se dirigió de "forma agresiva" a los ediles socialistas y especialmente a Gavilán, a quien elevando el tono lo llamó "eres bajo. Bajo y rastrero", un comportamiento que los socialistas califican como "inadmisible de un representante público que tiene que dar ejemplo del respeto a las normas de convivencia democrática".

Para el PSOE, este clima "de tensión y de nerviosismo" es fruto de la investigación del Tribunal de Cuentas que afecta al alcalde Pedro Justo Ramos --y a miembros más del gobierno local-- por el presunto cobro indebido de dinero público. Según han señalado los socialistas, estos hechos se habrían producido mientras ejercían actividades privadas no declaradas como compatibles con su labor como concejales desde 2023.

Asimismo, el PSOE ha explicado que el pleno fue retransmitido en directo a través de YouTube. Sin embargo, el Consistorio "recortó posteriormente la grabación oficial y eliminó el momento en el que se produjeron los insultos".

En suma, califican lo ocurrido como una "manipulación muy grave" y contraria a la transparencia que debe regir en la Administración. Por ello, exigen la restitución íntegra del videoacta y reclaman explicaciones al alcalde, por lo que consideran un intento de ocultar los insultos a la ciudadanía para proteger a su concejal. "Hasta ahora, Pedro Justo está siendo cómplice de esta actuación deleznable con su silencio", han aseverado.

"La política debe basarse en el respeto y la ejemplaridad y no todo vale pues los vecinos tienen derecho a conocer íntegramente lo que ocurre en su Ayuntamiento sin censuras interesadas", han concluido.