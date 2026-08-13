El PSOE califica de "desastre" el primer año de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Granada

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, en la calle Reyes Católicos. - PSOE GRANADA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha calificado de "desastre" el primer año de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital, "que ha provocado el cierre de comercios insignia con pérdidas millonarias".

Así lo ha dado a conocer la edil portavoz del grupo del PSOE, que ha señalando que la medida de implantación de la ZBE tan solo ha servido para asestar "un duro varapalo" al tejido comercial de la capital "sin aportar beneficios reales" al medio ambiente. Así, la líder de la oposición ha invitado a la alcaldesa "a dar un paseo por vías clave como la calle Reyes Católicos o la calle Mesones para comprobar el impacto directo en el cierre de establecimientos".

Desde el grupo socialista subrayan que la ZBE ha levantado un muro en el municipio que impide el acceso a los comercios y han recalcado que esta desconexión no solo ha forzado la persiana de pequeños negocios tradicionales de toda la vida, sino que ha provocado la marcha de firmas multinacionales para las que la capital ya no es rentable.

"Tal y como advertimos, estas son las consecuencias de una medida improvisada. De una ocurrencia de la señora Carazo, a la que además se le suma la falta de iniciativas para fomentar un sector que al final es el que da vida en esos barrios", ha expuesto.

Asimismo, la portavoz socialista ha sostenido que la desertización comercial está acelerando la pérdida de población en áreas emblemáticas como el Albaicín y el centro histórico. "Eso está obligando a vecinos y vecinas a abandonar sus casas y sus barrios tradicionales porque prácticamente es imposible que se pueda vivir sin servicios", ha dicho.

En cuanto al impacto ambiental, Ruz ha tachado de "rotundamente falso" el discurso oficial y para ello se ha remitido a los registros publicados diariamente por la Junta de Andalucía. En este sentido, ha aseverado que "pueden negar los datos objetivos, pero a partir de que terminaron las lluvias, los datos de la calidad del aire han sido peores que antes de la zona de bajas emisiones".

Ante esta situación, la formación socialista ha exigido un cambio de rumbo radical en las políticas municipales. Raquel Ruz urge a poner en marcha medidas reales de respaldo que permitan al comercio local competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies, empezando por articular facilidades de transporte para acceder a los núcleos comerciales de Granada, así como zonas de sombreado que mejoren y alivien las altas temperaturas.