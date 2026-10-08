El PSOE celebra el respaldo unánime en comisión parlamentaria a su PNL para declarar BIC los cines de verano de Córdoba

Archivo - Imagen del cine de verano Coliseo San Andrés de Córdoba. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha celebrado el respaldo "unánime" que ha recibido este jueves en la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE-A para que la Junta de Andalucía inicie el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Lugar de Interés Etnológico, a los cuatro cines de verano históricos de Córdoba, es decir, Coliseo San Andrés, Fuenseca, Olimpia y Delicias.

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha reivindicado que estos espacios "son mucho más que cuatro recintos cinematográfico" y ha defendido que "forman parte del patrimonio cultural, social y urbano de Córdoba", de manera que "no estamos hablando simplemente de cuatro solares ni de cuatro negocios cinematográficos. Estamos hablando de cuatro espacios históricos que conforman un conjunto excepcional dentro del patrimonio cultural andaluz y español".

En concreto, la PNL aprobada en comisión parlamentaria recoge como puntos de acuerdo que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno andaluz a "iniciar, a través de la consejería competente en materia de patrimonio cultural, el procedimiento para la declaración del conjunto de los cines de verano históricos de Córdoba como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Lugar de Interés Etnológico, de conformidad con la normativa en vigor", y a que adopte, "desde el inicio del procedimiento de declaración, todas las medidas cautelares y de protección previstas en la normativa en vigor, incluyendo las correspondientes anotaciones preventivas en el Registro General del Patrimonio Cultural de Andalucía, y la suspensión de aquellas actuaciones que pudieran comprometer la integridad y los valores patrimoniales de los bienes objeto de protección, especialmente la suspensión cautelar de licencias de obras o demolición que afecten a los bienes".

Junto a ello, la PNL aprobada dispone que el Parlamento de Andalucía inste al Ejecutivo a andaluz a "colaborar con el Ayuntamiento de Córdoba para garantizar la adecuada protección urbanística de los cines de verano, promoviendo su incorporación al Catálogo de Bienes Protegidos del planeamiento municipal y la delimitación de los correspondientes entornos de protección, de conformidad con la normativa patrimonial y urbanística vigente", y también a que elabore, en colaboración con el Consistorio cordobés y con la participación activa" de asociaciones vecinales, culturales y gestores tradicionales, "un plan de salvaguardia de los cines de verano que garantice la conservación, tanto de sus elementos materiales, como del patrimonio cultural inmaterial asociado para favorecer la sostenibilidad cultural, social y económica de la exhibición cinematográfica estacional".

Por último, la PNL aprobada en comisión parlamentaria incluye que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Junta a "impulsar la tramitación del procedimiento de declaración con la máxima diligencia, dotándolo de los medios técnicos y administrativos necesarios para garantizar una protección efectiva de este singular conjunto patrimonial, y culminar el expediente dentro del plazo máximo establecido legalmente, evitando la caducidad del expediente y asegurando la tutela efectiva de este patrimonio excepcional de Andalucía".