El PSOE condena la agresión a una trabajadora social en el centro municipal de La Magdalena en Jaén

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha condenado este sábado "con firmeza" la agresión a una trabajadora social en el centro municipal de Servicios Sociales de La Magdalena, un incidente que, según recogen algunos medios, tuvo lugar el pasado jueves.

El grupo municipal socialista de Jaén quiere "mostrar su solidaridad y apoyo" a la trabajadora afectada a través de una nota de prensa. El PSOE pone de relieve el papel de los profesionales de los servicios sociales comunitarios, especialmente el de estos centros locales, que "realizan una importante labor para vehicular soluciones para las personas en muchas ocasiones con la impotencia que produce una burocracia enrevesada, una notable carga de trabajo y unos recursos limitados. Todo ello conduce a la frustración y a situaciones límite que estos profesionales tienen que gestionar en primera persona con consecuencias como las que se han producido".

Los socialistas exigen al Ayuntamiento que "ponga todos los medios para que esta situación no se vuelva a producir". Por último, lamenta haber tenido conocimiento de esta agresión a través de los medios, ya que, aseguran, desde el Patronato de Asuntos Sociales y por parte de su titular no se ha dado traslado de la misma ni a la oposición ni a sus responsables sindicales, aunque sí ha hecho declaraciones a la prensa sobre este particular.