PSOE considera "cobarde" que el alcalde de Jaén ponga a los trabajadores municipales en el foco del plan de ajuste

JAÉN, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha estimado en un 0,03% el impacto de las medidas de ajuste que plantea el alcalde de Jaén, Agustín González (PP), y lo ha acusado "de ser cobarde y poner el foco en los trabajadores municipales como coartada" para así "tapar su incapacidad" a la hora de gestionar la ciudad.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha señalado en un comunicado que el alcalde "va tarde, sobre todo porque los afectados por sus medidas se han enterado de ellas porque las han visto publicadas en los medios de comunicación y esa no es la forma de hacer las cosas".

Ha añadido que "todo lo que el PP plantea afecta al capítulo de personal esencialmente, medidas que no son operativas porque no contribuyen a bajar el gasto", máxime cuando "el PP no está gestionando para contener el gasto en asuntos capitales que verdaderamente se llevan el grueso del presupuesto en lugar de en las ayudas sociales o en las horas de trabajo y las bajas médicas".

Así, ha puesto como ejemplos de esta falta de gestión "la paralización por parte del PP de la reclamación de 63 millones de euros a Aqualia", que el contrato del servicio de bus "haya tardado un año en salir a licitación con un sobrecoste por viajero del 40% cada mes" o que el servicio que más cuesta a la ciudad, el de la limpieza viaria y la recogida de basura, se preste sin contrato en vigor porque "eso también supone pagar sobrecostes".