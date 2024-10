PSOE-A contrapone en el Día de la Niña sus "políticas feministas" con las "machistas" del Gobierno de Juanma Moreno

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha reivindicado este viernes, con ocasión del Día Internacional de la Niña que se conmemora este 11 de octubre, las "políticas feministas" de su partido que "siempre han defendido los derechos de las mujeres y han ayudado a romper los techos de cristal que han permitido a las mujeres conseguir mejores espacios, mayor igualdad y confianza", y las ha contrapuesto con las "políticas machistas" que, en su opinión, "impulsa" el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) desde la Junta de Andalucía.

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha presentado una campaña de su formación por el Día de la Niña, y ha querido "reivindicar la política y, especialmente la educación, como el instrumento transformador que combate la brecha de desigualdad" entre mujeres y hombres.

Además, la representante del PSOE-A ha querido "ponerle la cara colorada" al PP y a su presidente en Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, porque, según ha lamentado María Márquez, en esta comunidad autónoma "estamos perdiendo un tiempo precioso para seguir combatiendo la desigualdad que sufrimos las mujeres".

Así, ha sostenido que el Gobierno del PP-A es "insensible ante el feminismo", y ella se "atrevería incluso a decir que impulsa políticas machistas" desde la Junta, y en ese punto se ha referido, en concreto, al Teléfono de Violencia Intrafamiliar que "sigue existiendo" pese a que se creó en la anterior legislatura "supuestamente" por "imposición de Vox" en un contexto en el que el PP-A no contaba como ahora con mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

María Márquez ha acusado además al Gobierno de Moreno de haber "desmantelado" y "asfixiado económicamente a todas las asociaciones de mujeres que había en barrios, en pueblos" desde donde "se ayudaba a millones de mujeres" en la comunidad autónoma, y ha criticado que la Junta mantiene "con dinero público subvenciones a asociaciones que podríamos decir que son chiringuitos de extrema derecha que van a las puertas de las clínicas donde las mujeres que no pueden, o no quieren, ser madres y toman una decisión tan difícil como es la del aborto", para "amedrentar" a estas personas, "meter miedo" y "hacer sentir mal a las mujeres que tienen que tomar esa decisión".

A todo ello ha añadido que el PP-A "eliminó del Presupuesto" de la Junta "la partida nominativa de viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género", así como "los informes de impacto de género" asociados a las leyes que se aprueban en Andalucía.

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD COMO "LÍNEA ROJA" ANTE LOS PRESUPUESTOS

"Por tanto, podemos decir con todo el dolor del mundo que en Andalucía se han dado muchísimos pasos atrás en materia de igualdad", y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no solo no es un aliado de las mujeres, sino que hace políticas machistas que perpetúan la brecha de desigualdad que hay en Andalucía y en el mundo respecto a las mujeres", ha denunciado María Márquez, que ha subrayado que los 'populares' "en estos momentos no necesitan de Vox" para gobernar y, por tanto, "no tienen la excusa" de que dependen de dicho partido.

De igual modo, y en un momento en el que el Gobierno andaluz está ultimando la elaboración del proyecto de Presupuesto de la comunidad autónoma para 2025, la portavoz del PSOE-A ha avisado de que para su formación las "políticas de igualdad" serán "una línea roja" para determinar su posicionamiento respecto a esas cuentas públicas, y el Grupo Socialista "no va a apoyar unas cuentas que no reviertan, de manera inmediata, las políticas de igualdad que merece Andalucía y que no tiene en estos momentos", ha concluido.