PSOE de Córdoba acusa al PP de "perpetuar roles femeninos" en Palmeras tras "desvirtuar" el objetivo de La Foggara

CÓRDOBA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha acusado este martes al gobierno local de "desvirtuar" el objetivo principal de formación del proyecto La Cocina de La Foggara para "convertirlo en un proyecto pobre, sin aspiraciones, que simplemente perpetúa los roles femeninos de las mujeres de Palmeras".

En una nota, la edil ha recordado que "en 2019 el PP heredó una obra prácticamente terminada en La Foggara pendiente tan solo de completar con mobiliario que se contrató ese mismo verano, pero que desde entonces los retrasos se han ido acumulando y las excusas amontonando: cuando no era culpa de Endesa, porque no autorizaba la conexión eléctrica; era porque no se podía poner la conducción de gas que al final se ha puesto".

Para Moya, "las justificaciones esgrimidas durante estos cinco años han culminado en la última, que la Junta de Andalucía no puede homologar la cocina para la formación pese a que el proyecto nació con el objetivo de dar formación básica a mujeres, especialmente excluidas en estos barrios, que les permitiera introducirse en el mercado laboral".

"Ahora, el gobierno de Bellido lo que plantea es una cocina asistencial para que estas mujeres aprendan a cocinar de forma saludable para sus familias, de manera que las vuelven a encasillar dentro de su casa y en el papel de los cuidados hacia su familia; lejos de la demanda y del trabajo que técnicos y vecinos diseñaron", ha dicho la edil.

Así, la concejal ha insistido en que "en un barrio donde la Eracis lleva dos años amortizada y esperando la siguiente, el Consistorio se desentiende de la coordinación de actuaciones que le corresponde como administración más cercana, dejando el Plan Integral de Palmeras varado y sin seguimiento alguno".

Además, ha reprochado que "para que no se note mucho el vacío del proyecto, los fuegos artificiales los puso Ferran Adriá, todo un cocinero de fama internacional al que ni siquiera pudieron ofrecer un proyecto de formación para publicitar algo con consistencia". "La puntilla fue no permitir que ninguno de los representantes vecinales pudiera tomar la palabra para inaugurar un espacio demandado por ellos desde hace muchos años", ha apostillado.

"Sólo faltaría que traer a uno de los mejores chefs del mundo hubiese costado más que lo que va a invertir este año el Ayuntamiento en esa cocina para que el despropósito fuese completo", ha remarcado.