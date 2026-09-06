El PSOE de Córdoba advierte que la ciudad "continúa sin modelo" y el alcalde no explica "qué proyecto de ciudad quiere"

Archivo - Córdoba.- El concejal Ángel Ortiz se presentará como precandidato a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Córdoba - PSOE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este domingo 6 de que Córdoba "continúa sin un modelo de ciudad que marque un rumbo claro para la próxima década". Los socialistas han considerado que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha basado "buena parte de su gestión en anuncios e inauguraciones de actuaciones aisladas, muchas vinculadas a inversiones impulsadas por otras administraciones, pero sin explicar qué proyecto de ciudad quiere construir".

Según ha concretado la formación en una nota, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "si hoy preguntamos cómo será Córdoba dentro de diez años, nadie sabe responder porque el Gobierno municipal nunca ha explicado cuál es la ciudad que quiere construir. Vemos una sucesión de anuncios, fotografías e inauguraciones, pero no una dirección clara que conecte todas esas actuaciones con un objetivo común".

Al hilo, Ortiz ha precisado que "buena parte" de los proyectos desarrollados en Córdoba en los últimos años han sido posibles gracias a la financiación del Gobierno de España y los fondos europeos Next Generation, pero ha reclamado al alcalde "una estrategia propia".

"Después de siete años gobernando y con la mayor oportunidad de financiación pública que ha tenido España en décadas, Bellido no puede limitarse a gestionar inversiones que llegan de otras administraciones. Córdoba necesita un gobierno que tenga una estrategia y sepa qué ciudad quiere dejar cuando esos fondos desaparezcan", ha afirmado.

Asimismo, el edil socialista ha afeado que la "falta de planificación" ha provocado la "pérdida de oportunidades económicas". Según ha señalado el Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento ha dejado perder cerca de 30 millones de euros de financiación europea, entre ellos once millones destinados a movilidad sostenible, 8,5 millones para rehabilitación de viviendas en Parque Figueroa y 5,7 millones de la estrategia Edusi, casi el 38 por ciento de los fondos concedidos en este programa.

"Mientras otras ciudades competían por atraer recursos, Córdoba perdía oportunidades por falta de planificación y problemas en la gestión de convocatorias públicas. Ésa es la diferencia entre gobernar con previsión e improvisar", ha señalado Ortiz.

A esta pérdida de oportunidades se suma, según el PSOE, una menor capacidad inversora del propio Ayuntamiento. Los presupuestos municipales de 2026 reducen las inversiones reales un 14,24 por ciento, con 13,5 millones de euros menos, y las transferencias de capital disminuyen un 21,12 por ciento, con 16,8 millones menos.

"Es difícil hablar de transformación cuando el propio presupuesto municipal reduce la capacidad inversora. Una ciudad no cambia con anuncios, cambia con inversiones ejecutadas, prioridades claras y actuaciones que lleguen a todos los barrios", ha añadido.

En esta línea, los socialistas sostienen que esta "falta de rumbo" tiene consecuencias visibles, en concreto, con jóvenes con "dificultades para acceder a una vivienda, barrios que esperan inversiones transformadoras, ausencia de una estrategia para fortalecer el comercio de cercanía, movilidad basada en actuaciones puntuales e instalaciones deportivas que necesitan modernización".

Además, Ortiz ha advertido de que Córdoba "continúa perdiendo oportunidades para consolidarse como referente en sectores estratégicos como la innovación, la economía del conocimiento, la logística avanzada, la industria cultural o la economía verde". "Seguimos exportando talento en lugar de generar las condiciones para atraerlo y retenerlo", ha indicado.

Frente a esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha propuesto impulsar un Gran Acuerdo por Córdoba que reúna a universidades, empresas, sindicatos, colegios profesionales, entidades sociales, asociaciones vecinales y tejido cultural y deportivo "para definir las prioridades estratégicas de la capital durante la próxima década".

En suma, Ortiz ha concluido que "Córdoba tiene un enorme potencial para convertirse en una ciudad más innovadora, sostenible y generadora de oportunidades, pero necesita un gobierno que piense más allá de la próxima inauguración. Los cordobeses merecen un proyecto con ambición, liderazgo y capacidad para anticiparse al futuro".