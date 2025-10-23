El PSOE de Córdoba afirma que "el Gobierno cumple con rotundidad con la Ley ELA" y exige a la Junta "no boicotear"

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha afirmado este jueves que "el gobierno de Pedro Sánchez cumple de modo rotundo y evidente con la Ley ELA, avanzando en el desarrollo normativo en el menor tiempo posible, como prueba el Real Decreto-Ley aprobado esta semana", a la vez que ha exigido al "gobierno de Moreno Bonilla que no la boicotee y la aplique con rigor y sin demora, tanto en el compromiso financiero de poner fondos propios como en la ejecución para que llegue a todos los enfermos en estado avanzado".

Según ha expuesto Crespín en una nota, "este desarrollo legislativo representa la materialización urgente y financiada de la Ley ELA con un nuevo paraguas de protección, el grado III+, con una financiación sin precedentes de 500 millones de euros destinada específicamente a garantizar que las personas con las enfermedades más graves reciban en su domicilio la atención especializada y continuada 24 horas que necesitan para cubrir sus necesidades vitales y preservar su calidad de vida".

En este sentido, ha considerado que "la ejecución real de estos nuevos derechos, que compete a la comunidad autónoma, no puede caer en la deriva de lo que ocurre en Andalucía con la Dependencia por culpa del gobierno de Moreno Bonilla, con unas esperas en valoración o para entrar en el sistema de hasta 587 días que hace que al año fallezcan, en el caso de la provincia, hasta un millar de personas sin haber accedido a ese derecho para tener cuidados, ayuda y una vejez digna".

Crespín ha abundado en "el fortalecimiento del sistema desde que en octubre de 2024 se aprobara la denominada ley ELA para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, un gran acuerdo de país refrendado por todos los grupos de la Cámara en un único texto, que ahora da otro gran paso adelante con la creación de un nuevo grado de dependencia, el Grado III+, específico para personas con enfermedades como la ELA en fase avanzada, que requieren de cuidados de alta complejidad y supervisión continuada".

La dirigente ha valorado "el compromiso financiero de esta decisión que conlleva una inversión total inmediata de 500 millones de euros adicionales para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en 2025, un récord de financiación que hace que, con esta inyección, la inversión total del Gobierno de España en Dependencia en 2025 alcance los 3.729 millones de euros, la más alta de la historia, a la que se suman más de 800 millones de fondos europeos transferidos a las comunidades autónomas en esta legislatura".

Así, ha destacado que "la aportación mensual por paciente de grado III+ podría alcanzar los 9.860 euros al mes, confinanciados al 50% por Estado y comunidad autónoma, una cantidad calculada en base a los recursos humanos necesarios, cinco profesionales por paciente para la atención 24 horas".