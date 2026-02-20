El PSOE de Córdoba alerta a los vecinos del Guadiato sobre "la pérdida de su hospital" por la acción del PP

Rafi Crespín y Silvia Mellado (izda.), en Fuente Obejuna. - PSOE

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha alertado este viernes a los vecinos de la comarca del Guadiato de "la pérdida de su hospital si el Gobierno de Juanma Moreno (PP) consuma la fusión laboral de los dos centros hospitalarios del Norte de la provincia", ubicados en Peñarroya-Pueblonuevo y en Pozoblanco.

Según ha informado el PSOE en una nota, para Crespín eso sería el "tajazo definitivo en el desmantelamiento de la red de la sanidad pública en el territorio, al introducir movilidad geográfica forzosa", además de "suponer un grave retroceso en derechos laborales y conciliación", por "dificultar la captación y fidelización de profesionales sanitarios y provocar una pérdida progresiva de servicios y profesionales en ambos hospitales".

En un encuentro con cargos orgánicos e institucionales del Guadiato, de cara a la próxima cita electoral andaluza, Crespín se ha referido a que el "pelotazo sanitario de Moreno con las privatizaciones" en sanidad "sólo ha provocado recortes en el Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo", y "la última ocurrencia de fusionar laboralmente los dos hospitales del Norte de Córdoba ha contado con el rechazo unánime del personal sanitario".

En este sentido, ha pedido a los ciudadanos del Guadiato que, "cuando a Moreno le dé por pulsar el botón electoral, vayan a las urnas con la tarjeta del SAS en la mano para no olvidar qué partido les ha destrozado la sanidad, como ha hecho el PP en estos ocho últimos años", y les ha avisado de que la fusión hospitalaria en el Norte "agravará aún más la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública".

Crespín ha afirmado que "las consecuencias de este desmantelamiento encubierto son claras: incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores", y ello en comarcas donde "el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica ya suponen, de por sí, un reto añadido".

La dirigente socialista ha recordado que este modelo sanitario, "sin diálogo, sin negociación y contra el criterio unánime de los representantes de los trabajadores", ya lo implantó el pasado mandato el Gobierno de Moreno en el Sur de la provincia, "con la demarcación de una única área sanitaria en lugar de los dos existentes anteriormente para la Subbética y la Campiña, con los hospitales de Montilla y de Puente Genil de referencia, una reversión a la que se comprometió Moreno en 2022 y que sigue sin cumplir".

Crespín ha llamado a los socialistas a "movilizar a la ciudadanía en la defensa de los servicios públicos", que "están siendo machacados por el Gobierno de Moreno, especialmente la sanidad, por la privatización y el desvío de dinero público a clínicas privadas, pero también la educación, con el cierre de hasta 300 aulas desde que gobierna Moreno; la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y a quienes más tienen, y por dejar caer la dependencia y hurtar los derechos conquistados por nuestros mayores, que se mueren, hasta 1.000 al año en la provincia, esperando una atención y una ayuda que nunca les llega".

Junto a ello, Crespín también ha pedido a los socialistas del Guadiato que hagan llegar a sus vecinos los dos modelos de gestión, del PSOE y del PP, y que comparen sus resultados, porque "el PP ha esquilmado en estos ocho años los servicios públicos y aumentado la brecha de la desigualdad, debiéndonos aún las infraestructuras prometidas, como la autovía del Olivar, la Córdoba-Jaén, el desdoble de la A-431 y la Ronda Norte".

En cambio, según ha resaltado, "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha volcado con la provincia, y ahí está la Base Logística, el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, el despegue del aeropuerto, inversiones en infraestructuras hidráulicas, entre ellas La Colada, o el aumento comprometido de la potencia en el Norte, tan necesario para la llegada de nuevas empresas y la fijación de la población al territorio".

Por último, Crespín ha valorado la "rápida y contundente" respuesta del Gobierno de España en la aprobación de medidas, por valor de más de 7.000 millones de euros, para paliar los daños del temporal, que prevén "una ayuda directa de 150 euros por persona y día para los más de 12.400 ciudadanos desalojados por los temporales, de los que 1.462 lo fueron en la provincia de Córdoba".

El encuentro comarcal de los cuadros socialistas del Guadiato ha tenido lugar en Fuente Obejuna, comandado por la alcaldesa del municipio, Silvia Mellado, y previamente los asistentes han secundado una protesta en Belmez de la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública, a la que además han acudido vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo y otras localidades.