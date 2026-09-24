El PSOE de Córdoba condena el nuevo acto vandálico cometido contra su sede con pintadas alusivas a Ceuta

Aspecto que presenta la sede provincial del PSOE de Córdoba tras el nuevo acto vandálico del que ha sido objeto. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha condenado el nuevo acto vandálico cometido contra su sede provincial, mediante pintadas de la 'Falange', acompañadas de un punto de mira, en las que se señala que 'Ceuta es España', en las que se llama a la 'Guerra al invasor' y en las que se también se lee 'Abajo el 78', lo que supone, según el PSOE cordobés, "un ataque que vuelve a situar a los socialistas como objetivo de quienes pretenden sustituir el debate democrático por la intimidación, la coacción y el señalamiento político".

A este respecto y a través de una nota, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha denunciado públicamente los hechos en las redes sociales y ha señalado que, "una vez más, los antidemócratas se sirven de la coacción, amenazas y la incitación al odio en la sede del PSOE de Córdoba", y ha añadido que "este tipo de pintadas sólo ponen de manifiesto el clima de crispación al que máximos exponentes de la derecha blanquean y animan".

Desde el PSOE de Córdoba se considera "especialmente preocupante que se normalicen este tipo de comportamientos contra las sedes de organizaciones políticas, que son espacios de participación, atención a la ciudadanía, encuentro y defensa de derechos". Las discrepancias políticas, según han subrayado los socialistas, "deben dirimirse mediante las ideas, los argumentos y las urnas, nunca mediante amenazas, insultos, pintadas o actos vandálicos".

El PSOE ha recordado que estos hechos no constituyen un episodio aislado. El nuevo ataque, "con pintadas alusivas a la crisis de Ceuta, insultos contra el partido y el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sáchez, y simbología de exaltación fascista", se suma a otro acontecido hace un par de semanas y otros anteriores.

De hecho, según los datos recopilados por el PSOE a nivel nacional, "se han registrado más de 240 ataques en más de 160 sedes socialistas en España durante los últimos años, incluyendo amenazas, insultos, pintadas y otros actos de vandalismo".

Para los socialistas cordobeses," esta sucesión de ataques debe provocar una respuesta inequívoca de todas las fuerzas políticas democráticas. Condenar este tipo de violencia, sin peros, ni condicionantes, debería ser una obligación para cualquier formación política", opinando el PSOE que "el silencio ante estas actuaciones contribuye a normalizar comportamientos incompatibles con la convivencia democrática".

En este sentido, el PSOE de Córdoba ha pedido "que ninguna organización política mire hacia otro lado ante un ataque a una sede, con independencia de las siglas que sean objeto de la agresión. La defensa del pluralismo, la libertad política y el respeto a quienes piensan diferente debe estar por encima de cualquier diferencia partidista".

Crespín ha advertido que "los discursos de confrontación permanente y de deslegitimación del adversario pueden contribuir a generar un clima en el que determinadas conductas acaben normalizándose. Los discursos agresivos son violencia verbal y pueden convertirse en caldo de cultivo para la violencia física", ha señalado la dirigente socialista.

Pese a estos ataques, el PSOE de Córdoba ha dejado claro que no va a amedrentarse ni a dejar de desarrollar su actividad política y social. La sede socialista "seguirá siendo un espacio abierto a la ciudadanía, de participación, escucha y defensa de los derechos y servicios públicos".

"Cada ataque es un motivo más para seguir adelante, y cada insulto, una razón más para defender nuestras convicciones y nuestra democracia", según han asegurado desde el PSOE de Córdoba, que ha reafirmado su "compromiso con una política basada en el respeto, el diálogo y la confrontación de proyectos e ideas".

La formación socialista confía, además, en que "los hechos sean investigados y que sus responsables respondan ante la justicia", al tiempo que ha reclamado "una respuesta política y social firme para evitar que la intimidación se convierta en una herramienta más de la confrontación política".

Por eso, el PSOE de Córdoba seguirá "defendiendo la convivencia democrática y trabajando desde su sede y desde todos los municipios de la provincia por una sociedad en la que nadie tenga que ser señalado o intimidado por sus ideas políticas".