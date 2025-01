El PSOE de Córdoba critica que "la ineficacia del PP convierte los campos de fútbol municipales en tierra de nadie"

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este viernes que "los campos de fútbol municipales se han convertido en una tierra de nadie debido a la nefasta gestión del PP", a la vez que ha lamentado que "estas instalaciones, destinadas a la promoción del deporte base y gestionadas con fondos públicos, se encuentran en una situación de abandono y precariedad que afecta directamente a los clubes y a los niños que las utilizan".

En una rueda de prensa, Ortiz ha recordado que "el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha permitido que estas instalaciones sean gestionadas sin título jurídico habilitante". "El PP ha demostrado una absoluta falta de interés en regularizar la situación", ha apostillado.

Según ha indicado el edil, "los informes de Intervención y Secretaría han alertado de irregularidades graves, como la ausencia de seguros de responsabilidad civil, la falta de rendición de cuentas y el cobro irregular de tarifas a los usuarios, pero no han tomado medidas concretas para resolverlo".

El socialista ha defendido "un modelo de gestión que garantice la transparencia, la eficiencia y la promoción del deporte base", a la vez que ha insistido en que "las instalaciones deportivas municipales deben ser gestionadas preferentemente por los clubes deportivos y, de forma subsidiaria, por el Imdeco, pero nunca por empresas externas que conviertan estos espacios en un negocio".

"Nuestro compromiso es claro: regularizar la situación, modernizar los equipamientos y establecer un modelo sostenible que respete los derechos de los usuarios y de los clubes", ha subrayado Ortiz, quien ha apuntado que "la situación actual de los campos de fútbol es una consecuencia directa de seis años de deterioro bajo el mandato de José María Bellido".

Además, ha criticado que "la gestión directa que el PP ha anunciado para algunas instalaciones no es más que un parche temporal que no soluciona el problema de fondo". "Si las instalaciones estuvieran en buenas condiciones y se hubiera avanzado en la regularización de su gestión, no sería necesaria una intervención directa del Imdeco", ha indicado, para remarcar que "esta medida sólo refleja la falta de inversión y la ausencia de una estrategia clara".

LOS PLAZOS

En este sentido, el concejal ha insistido en "regular la gestión por los clubes con el compromiso de garantizar los medios económicos para mantener en perfecto estado las instalaciones y poder desarrollar así la actividad deportiva", al tiempo que ha cuestionado "los plazos anunciados por el gobierno municipal para intervenir en los campos", después de que "han dicho que empezarán con seis instalaciones, pero ¿qué pasa con las otras 14? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los clubes y usuarios para que se solucione esta situación irregular?".

Igualmente, ha exigido que "los planes de viabilidad contratados cumplan con los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera". Para los socialistas, "la prioridad debe ser garantizar un sistema de gestión que cumpla con la legalidad, incluyendo la obligatoriedad de seguros de responsabilidad civil y la rendición de cuentas de las entidades gestoras".

Ortiz ha declarado que "los campos de fútbol no son sólo espacios deportivos; son herramientas para la cohesión social y la promoción de valores en la juventud". "No podemos permitir que sigan siendo tierra de nadie mientras el PP mira hacia otro lado", ha manifestado.

De este modo, el edil ha reafirmado su "compromiso con los clubes de barrio y con la promoción del deporte base". "No vamos a admitir que empresas externas se lucren a costa de unas instalaciones que deben estar al servicio de la ciudadanía", ha dicho, para asegurar que defenderán "siempre un modelo de gestión que ponga en el centro a los clubes y a los usuarios, con instalaciones modernas y en condiciones dignas".