El PSOE de Córdoba demanda "el arreglo inmediato" del entorno del Centro de Emergencia Habitacional

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha reclamado que el Gobierno municipal de Córdoba comience "de manera inmediata" el arreglo de las inmediaciones del Centro de Emergencia Habitacional (CEH). "Un dispositivo que inició su andadura en el año 2017 cuando se proyectó la remodelación de uno de los pabellones militares de la asociación vecinal Agrupación Córdoba", han recordado.

El PSOE ha explicado en una nota que se trata de un proyecto que "pretende dar una solución habitacional temporal a familias que se encuentren en una situación de emergencia por un incendio, desahucio o inundación". La gestión ha salido a licitación en el mes de octubre y "el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que estará en servicio a finales de este año".

En este sentido, Moya ha trasladado que si "se da por buena esa fecha y no ocurre como en muchas otras que se retrasan de manera reiterada, los usuarios tendrán que hacerlo en unas condiciones de acceso lamentables, con calles sin asfaltar con socavones importantes, que se convierten en un barrizal cuando llueve y en una gincana diaria". Así, ha lamentado que "estas sean las condiciones de acceso que las entidades que hacen uso de otros pabellones se encuentren a diario para poder ir a trabajar, como sucede con Acojer y UGT que sufren esas dificultades todos los días".

Estos pabellones, ha continuado la socialista, "llevan en uso ya muchos años y se tiene la intención de disponer de otro más, mientras queda otro cuyo uso todavía no está determinado". Son "muchas las personas que hacen uso a diario de esos espacios y a partir del que viene serán muchos más, y el Gobierno municipal no tiene ningún proyecto para su urbanización, más allá de promesas incumplidas que no se materializan siquiera en un proyecto en papel", han destacado.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado que "se empiece a trabajar en el proyecto de urbanización de las calles que rodean los antiguos pabellones militares, de manera que queden definitivamente integrados en la zona y no se conviertan en un foco de inseguridad permanente".

Finalmente, Moya ha concluido que en el mandato anterior "Salvador Fuentes prometió su arreglo de manera inminente, pero como en otras muchas ocasiones, las promesas se quedaron en humo que vender en los medios de comunicación".