El PSOE de Córdoba denuncia el "abandono insistente" de las barriadas periféricas por parte del Gobierno municipal

CÓRDOBA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha criticado el "abandono insistente" de las barriadas periféricas de la ciudad como Cerro Muriano, donde "los solares llenos de pasto y plagas de bichos se convierten en reclamo para actividades delictivas o insalubres".

En este contexto, la concejala socialista Alicia Moya ha insistido en que el gobierno municipal del PP "se ha caracterizado, desde el inicio de su mandato, por un abandono insistente", por lo que opina que "esta situación de desamparo se va acumulando con el tiempo y las consecuencias van aumentando en número y creciendo en tamaño".

Moya ha afirmado que "la falta de desbroce y adecentamiento de cunetas en la barriada hace que el pasto se coma algunos caminos como en la calle San Rafael", donde la socialista denuncia que "está llena de jaramagos y jeringuillas de aquellos que encuentran en el abandono de la administración el hueco donde poder dejar su rastro".

"Esta calle es la ruta que utilizan los niños del barrio para hacer las actividades en las instalaciones de Diputación", ha subrayado, toda vez que ha reclamado que "además de encontrarse en tan lamentables condiciones tampoco cuenta con iluminación". Asimismo, ha asegurado que "la poda de los naranjos del barrio no se hace de manera adecuada, ni la limpieza de sus calles es suficiente al estar encomendada a una sola persona".

La edil socialista ha denunciado que "a este abandono se suma la eliminación de los policías de barrio en la periferia, sustituidos por las patrullas 'águila', con las que, según el ayuntamiento, se ha incrementado el número de efectivos; pero en la práctica lo que trasladan los vecinos es que su presencia ha disminuido de manera patente". "De nada sirve aumentar el número de policías en este servicio si a cada evento o necesidad de cubrir otros servicios desaparecen del barrio", ha reprochado.

El centro cívico durante el verano "no tiene servicio administrativo", ha criticado la concejala socialista, al tiempo que ha afirmado que "la atención ciudadana se presta unas horas sólo los martes, previa cita, pero la cita no se puede pedir en el centro cívico, porque tampoco hay ordenanza". "Nadie atiende el teléfono ni en persona y como consecuencia el centro cívico está cerrado", ha lamentado.

Según Moya, "tampoco parece merecer esta barriada que se terminen unas obras en condiciones, ya que del arreglo previsto en las dos aceras de la travesía de Cerro Muriano se ha terminado solo en uno de los lados hace un mes, dejando el otro completamente levantado y a la espera de los fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del año que viene, porque los de éste ya se han terminado. Si las pasarelas provisionales para acceder a las casas se mueven, se llenan de barro o no son suficientes este invierno habrá que buscar de urgencia una solución".

Para la socialista "los servicios en la barriada van mermando y los problemas no se solucionan". "La guardería sigue instalada en contenedores de chapa y el Ayuntamiento ya ha dicho que no piensa solucionarlo", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, Moya ha hecho hincapié en que el servicio de autobuses contratado "se ha convertido en una pesadilla para los usuarios". "Después de salir ardiendo hace más de dos semanas un autobús de esta línea, han tenido que sufrir un vehículo sin aire acondicionado durante toda la última ola de calor", ha criticado.

Por último, la concejala ha manifestado que "los barrios periféricos son parte de la ciudad, plazas y calles que merecen el mismo mantenimiento y oferta de servicios que el resto de Córdoba, y no el desdén y desprecio con el que los trata el gobierno municipal, con su representante de Alcaldía a la cabeza mirando para otro lado y sin transmitir las quejas y reclamaciones de sus conciudadanos".