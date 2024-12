El PSOE de Córdoba exige a Bellido que "actúe con urgencia" en el Distrito Sur y "active el centro comercial abierto"

CÓRDOBA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE, Carmen González, ha denunciado "la falta de avances en la revitalización del Distrito Sur" y ha señalado como "prioridad urgente" cumplir con "el compromiso de poner en marcha el Centro Comercial Abierto que queda pendiente en la ciudad", todo esto, "aprovechando" el cambio a uso comercial del antiguo cine Córdoba en "un espacio clave para la dinamización económica de la zona".

Así, la formación ha considerado en una nota de prensa que un Centro Comercial Abierto, "no sólo serviría como motor económico, sino también como elemento cohesionador de la comunidad". González ha insistido en que "el Distrito Sur necesita inversiones reales, no sólo palabras vacías" y que la recuperación de este espacio como "palanca" del nuevo Centro Comercial Abierto del Sur "no es únicamente un tema comercial", sino "una oportunidad para devolverle a los vecinos y vecinas un lugar de encuentro y vida social".

También ha recordado que el comercio de proximidad languidece en el Distrito Sur y los pequeños establecimientos "necesitan de apoyo institucional que promueva la cooperación empresarial, la promoción comercial y el urbanismo comercial".

González ha indicado la necesidad de "unir a los pequeños comercios para crear sinergias que atraigan clientes del resto de la ciudad y de la provincia, creando en el sur un gran área comercial con el pequeño comercio como protagonista es una oportunidad que no podemos dejar pasar".

Además, la edil socialista ha instado al alcalde a "poner en marcha otras medidas pendientes" en el Distrito Sur, como la mejora de las infraestructuras, la limpieza y la seguridad. "El Distrito Sur era antaño un núcleo comercial vibrante, pero actualmente vemos cómo los negocios cierran por la falta de apoyo municipal". "La recuperación con uso comercial del Cine Córdoba y la creación del Centro Comercial Abierto del Sur pueden ser los pilares para reactivar esta zona", ha concluido González.