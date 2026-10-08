El PSOE Córdoba exige un protocolo de alerta a la población ante incendios en instalaciones de residuos

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez - PSOE

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha reclamado este jueves al gobierno municipal que establezca un protocolo específico de alerta, información y protección de la población ante episodios de humo provocados por incendios, después de los dos graves episodios registrados en apenas 15 días: el incendio de Solanas Recuperaciones Industriales, el 10 de septiembre, y el de Recicor, el 25 de septiembre.

Según ha apuntado el concejal Joaquín Dobladez en una nota, "estos sucesos ponen de manifiesto la necesidad de contar con un procedimiento previamente establecido que determine cuándo debe alertarse a la población, qué mediciones deben realizarse, quién debe comunicar los resultados y qué recomendaciones deben trasladarse a la ciudadanía cuando una columna de humo pueda afectar a zonas habitadas".

Los socialistas han recordado además que "esta situación ya se produjo durante este verano con el humo procedente de los incendios registrados en el norte, que también afectó a la calidad del aire y a la visibilidad en Córdoba". "No es una situación excepcional que pueda resolverse improvisando cada vez", ha subrayado, para remarcar que "Córdoba ya ha vivido este verano distintos episodios en los que el humo de los incendios ha llegado a la ciudad y hay que tener previsto cómo actuar e informar".

El concejal ha señalado que "no consta que durante estos episodios se activara un protocolo municipal específico de alerta atmosférica con recomendaciones sanitarias a la población, más allá de la información relativa a la intervención de los servicios de emergencia".

"Los bomberos han realizado su trabajo y hay que reconocerlo, pero cuando una gran columna de humo es visible desde buena parte de Córdoba, la ciudadanía necesita saber si existe algún riesgo, qué se está midiendo y qué debe hacer para protegerse", ha abundado.

En palabras de Dobladez, "el caso de Recicor resulta especialmente preocupante, ya que el incendio del 25 de septiembre se produjo apenas unos meses después de otro registrado en mayo de 2026 y existen antecedentes de otros siniestros en la misma instalación". "En 2017, un incendio llegó a prolongarse durante varios días y posteriormente se conocieron deficiencias en la instalación que dieron lugar a sanciones", ha indicado.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

El PSOE ha reclamado que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias y en coordinación con la Junta de Andalucía, solicite información sobre las inspecciones realizadas, las condiciones de almacenamiento de los residuos y las medidas de prevención y protección contra incendios de estas instalaciones.

Los socialistas han considerado, además, "imprescindible que, cuando la magnitud del incendio lo requiera, se realicen mediciones de calidad del aire y se informe públicamente de los resultados". "La combustión de residuos y materiales heterogéneos puede generar diferentes contaminantes", ha alertado, para pedir "determinarse en cada caso qué parámetros deben analizarse en función de los materiales afectados".

Según ha expuesto, "no queremos generar alarma, queremos generar información", de modo que "si hay una nube de humo sobre Córdoba, la población tiene derecho a saber qué se mide y qué recomendaciones debe seguir", al tiempo que ha precisado que "el protocolo debería contemplar, cuando los servicios técnicos determinen que existe riesgo o afección relevante, recomendaciones como cerrar ventanas, limitar temporalmente la actividad física al aire libre o evitar las zonas directamente afectadas por el humo, prestando especial atención a las personas más vulnerables".

El PSOE ha insistido en que "la prevención debe comenzar antes del incendio y reclama reforzar la coordinación entre Ayuntamiento, Bomberos, Policía Local, Emergencias 112, Junta de Andalucía y los organismos responsables de la vigilancia ambiental".

"No queremos esperar al próximo incendio para volver a hacernos las mismas preguntas", ha dicho, para apostillar que "en 15 días hemos tenido los incendios de Solanas y Recicor, esta última ya había sufrido otro incendio en mayo y este mismo verano Córdoba ya se vio afectada por el humo procedente de incendios forestales", por lo que "la ciudad necesita un protocolo claro para saber cómo actuar y cómo informar a la ciudadanía cuando vuelva a producirse una situación similar", ha aconsejado.