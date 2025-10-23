El PSOE de Córdoba exige una valoración "exhaustiva" de los restos arqueológicos de la Ronda Norte

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido este jueves que "se haga una investigación y valoración exhaustiva" del yacimiento arqueológico encontrado en La Arruzafilla con motivo de las obras de remodelación de la Ronda Norte.

Según ha manifestado Hurtado en una nota, "no podemos sin más enterrar lo encontrado, porque significaría un atentado contra nuestro patrimonio histórico del que vivimos y nos sentimos orgullosos en la ciudad".

"Tal y como ha dicho la Consejería de Cultura", el edil ha defendido que "es necesario investigar y conocer la totalidad del yacimiento arqueológico, que parece ser un complejo religioso mozárabe, único en Andalucía, antes de iniciar las obras".

Al respecto, ha apuntado que "estos vestigios arqueológicos, que pueden ser de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, deberían conocerse en su totalidad, dado que sólo se ha escavado un 20% del yacimiento, y se deberían poner en valor como un parque arqueológico en La Arruzafilla".

"La Ronda Norte, si es que quieren seguir con ella, lo que no es de mucha necesidad para la ciudad porque arregla poco en lo concerniente a movilidad, debe ir soterrada y dejar en la superficie el hallazgo arqueológico", ha indicado Hurtado.

Además, ha hecho mención a que "cada día son más las voces de expertos que están poniendo el grito en el cielo por la imprudente e irrespetuosa actuación de la Junta de Andalucía en la Ronda norte, con la conformidad del Ayuntamiento, lo que va a significar un nuevo atentado a nuestro rico patrimonio histórico".

Asimismo, el socialista ha reclamado "con carácter de urgencia la actuación de conservación preventiva, mediante su cubrición, ante el peligro de deterioro y desaparición de los restos encontrados por riesgo de lluvias en esta época del año".

Para Hurtado, "nuestro patrimonio no está en las mejores manos, ni por parte del Consistorio, ni por parte de la Junta, porque sus representantes son partidarios de enterrar los ricos restos arqueológicos que encontramos en lugar de ponerlos en valor".