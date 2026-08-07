Al PSOE de Córdoba le preocupan "deficiencias" detectadas en la gestión de ayudas públicas por Iprodeco

El diputado provincial socialista en la Diputación de Córdoba Salva Millán. - PSOE

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PSOE en la Diputación de Córdoba Salva Millán ha expresado este viernes su "preocupación" por las conclusiones de un informe de control interno sobre el funcionamiento del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), "donde la Intervención General detecta importantes deficiencias en la planificación y en la gestión de las ayudas públicas".

Según ha informado el PSOE en una nota, Millán ha explicado que "el informe de control de eficacia y eficiencia señala que Iprodeco carece de instrumentos adecuados de planificación, recomendando fijar objetivos concretos, recursos, indicadores de evaluación y elaborar una memoria anual de gestión que permita conocer el grado de cumplimiento de sus actuaciones".

Además, "la Intervención considera necesario revisar la organización interna" del instituto público y también "adaptar la valoración de sus puestos de trabajo al modelo de la Diputación Provincial".

Millán ha incidido en que uno de los aspectos más relevantes del informe "es la crítica al uso generalizado de las subvenciones de concesión directa", ya que "la Intervención recomienda expresamente que este mecanismo vuelva a ser una herramienta excepcional y que la concurrencia competitiva recupere el protagonismo como procedimiento ordinario para distribuir los recursos públicos".

Para el Grupo Socialista, estas conclusiones respaldan las críticas que viene haciendo durante el presente mandato sobre "la necesidad de garantizar que las ayudas públicas se concedan con criterios de objetividad, igualdad y transparencia.

Salva Millán considera que Iprodeco "necesita una planificación mucho más rigurosa y un modelo de gestión basado en convocatorias abiertas, con reglas claras y procedimientos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades para empresas, ayuntamientos y entidades de la provincia".