El PSOE de Córdoba reclama a la Junta de Andalucía más controles y medidas para combatir al Covid-19

CÓRDOBA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha reclamado este jueves a la Junta de Andalucía "más controles y medidas" para combatir al coronavirus Covid-19 en la provincia, y ha asegurado que "urge hacer una reflexión sobre la situación sanitaria de Andalucía, porque para luchar contra la pandemia es fundamental aumentar los controles a la población".

Según ha informado el PSOE, Ruiz, que ha mantenido un encuentro con los alcaldes y ediles socialistas de la comarca de la Vega del Guadalquivir, ha enviado en primer lucar un mensaje de ánimo a los vecinos del municipio de Almodóvar del Río y ha criticado que el Gobierno andaluz de PP y Cs "llega tarde y mal con la adopción de medidas de contención del coronavirus".

En este sentido, ha señalado que "conocer el nivel real de contagios y cortar la transmisión es imprescindible en este momento", lamentando el secretario general del PSOE de Córdoba que "las reclamaciones de los alcaldes al respecto no pueden seguir siendo desatendidas por Moreno y su consejero Aguirre".

Igualmente, Ruiz ha reclamado a la Junta de Andalucía que acelere los plazos para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, pues es "necesario siempre, e imprescindible en estos momentos".

Por otra parte, el líder del PSOE de Córdoba ha valorado el trabajo desarrollado por los alcaldes y ediles socialistas de la Vega del Guadalquivir desde el "primer minuto de la crisis sanitaria, social y económica del coronavirus", y ha señalado que "todo ello a pesar del abandono que han sufrido por parte del Gobierno de Moreno".

Ruiz ha afirmado que los ayuntamientos "en los últimos meses han revalidado su compromiso con la ciudadanía, han dado la cara desde el primer día y han hecho frente a los costes extraordinarios de la desinfección de los colegios y todos los preparativos de la vuelta a las aulas".

"De no ser por los ayuntamientos y el esfuerzo realizado por los mismos, los niños y niñas no habrían vuelto al colegio, porque lo que no planificó la Junta de Andalucía para el inicio del curso escolar lo han asumido los consistorios", ha asegurado.

Por último, el secretario general del PSOE ha destacado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, "que han ayudado a los autónomos, a las empresas y a las familias", y ha asegurado que "nunca un gobierno había gestionado una crisis de la manera que lo ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin recortes y con una batería de iniciativas para que de esta situación salgamos sin dejar a nadie atrás".