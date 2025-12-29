PSOE Córdoba ve al casco histórico "borrado y olvidado" en los presupuestos del gobierno local para 2026

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González. - PSOE

CÓRDOBA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha criticado este lunes que el gobierno local del PP ha optado por "abandonar a los vecinos del casco histórico al ignorar las alegaciones presentadas por la Asociación Vecinal Regina Magdalena durante la tramitación de los presupuestos municipales de 2026", lo que le ha llevado a decir que "una vez más ha borrado y olvidado el Distrito Centro de las cuentas locales en su planificación anual".

"Cuando un gobierno abandona a sus barrios históricos no estamos ante una cuestión técnica ni administrativa, sino ante una decisión política consciente que define un modelo de ciudad", ha señalado en una nota González, quien ha lamentado que "el presupuesto vuelva a elaborarse sin diálogo, sin participación y de espaldas a quienes habitan y cuidan el casco histórico".

Las alegaciones vecinales planteaban "medidas sensatas y necesarias para frenar la despoblación, impulsar vivienda pública en alquiler, mejorar la movilidad sostenible, reforzar los equipamientos públicos de barrio y avanzar en sostenibilidad ambiental mediante más arbolado y sombra", ha aseverado, para subrayar que "no se pedían privilegios ni ocurrencias, se pedían condiciones básicas para poder vivir en el casco histórico".

Para González, "la actitud del gobierno municipal del PP confirma su falta de compromiso con los barrios históricos", de modo que "se abandona a quienes mantienen vivo el casco mientras se gobierna desde un despacho, con presupuestos cerrados y sin escuchar a la ciudadanía".

Desde el PSOE, González ha reiterado su apoyo expreso al movimiento vecinal, ha exigido al gobierno municipal que "rectifique su forma de gobernar" y ha advertido de que seguirán defendiendo "un modelo de ciudad que piense en las personas, en los barrios y en el futuro de Córdoba, y no en presupuestos que excluyen la participación vecinal".