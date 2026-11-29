La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en el mitin de cierre de la campaña 29N. A 27 de noviembre de 2027 en Sevilla (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha cosechado en las elecciones generales celebradas este domingo, 29 de noviembre, un resultado en Andalucía que es peor no sólo que el que obtuvo en la anterior cita de este tipo con las urnas, del 23 de julio de 2023, sino en relación al histórico de comicios de este tipo celebrados en la comunidad autónoma desde 1977.

En concreto, con casi el 98% de los votos escrutados, el PSOE ha recibido 1.392.255 votos en Andalucía, el 27,95% del total, siendo la segunda fuerza más votada, y se ha situado a más de seis puntos y a más de 320.000 votos del PP-A, que ha sido la formación ganadora en la comunidad.

En 13 de las 16 anteriores elecciones a Cortes Generales celebradas en España desde 1977, el PSOE fue la fuerza más votada en Andalucía, donde logró su mejor resultado, en porcentaje de votos --con un 60,45%--, en la cita de octubre de 1982, cuando el partido entonces liderado por Felipe González logró una histórica mayoría absoluta de 202 escaños en el Congreso, de los que 43 fueron procedentes de Andalucía.

Por otro lado, en las otras tres elecciones generales en las que no venció en la comunidad, el PSOE quedó como segundo partido más votado en Andalucía. Su peor resultado histórico en la región andaluza en comicios de este tipo se produjo en los de junio de 2016, cuando los socialistas concentraron el 31,2% de los votos validados --en concreto, 1.326.838--, que se tradujeron en 20 escaños en el Congreso, según los datos recogidos por el Ministerio del Interior y consultados por Europa Press.

Respecto a las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PSOE-A ha perdido este 29N dos escaños en Andalucía, al quedarse con 19, frente a los 21 logrados en aquella cita con las urnas, en la que los socialistas obtuvieron cuatro diputados menos que el PP en el Congreso por las provincias andaluzas.

En concreto, el PSOE concentró el 23 de julio de 2023 el 33,48% de los votos válidos contabilizados en Andalucía, frente al 36,41% que consiguió el PP, lo que se tradujo en 1.467.501 papeletas a favor de los socialistas, mientras que los 'populares' recibieron 1.596.044 votos en la comunidad autónoma.

Por el contrario, en los anteriores comicios del 10 de noviembre de 2019, el PSOE-A fue el partido más votado en Andalucía con 25 escaños --diez más que el PP-- tras concentrar el 33,3% de los votos válidos y 1.425.126 sufragios, una cifra inferior a la que había conseguido algo más de seis meses antes, en las elecciones generales de abril de ese mismo año, cuando los socialistas fueron también los más votados en Andalucía con 1.568.682 papeletas a su favor, el 34,22% de los sufragios contabilizados en la comunidad, que le proporcionaron 24 diputados en el Congreso.

En diciembre de 2015, el PSOE ganó las elecciones generales en Andalucía con el 31,5% de los votos --un total de 1.402.393-- y 22 escaños en el Congreso en representación de las provincias andaluzas, un resultado peor en cifras que el conseguido en los comicios de cuatro años antes, celebrados en noviembre de 2011, cuando los socialistas lograron el 36,6% de los votos contabilizados en las urnas de esta comunidad autónoma --en concreto, 1.594.893-- y 25 diputados, si bien quedaron por detrás del PP en esa ocasión.

ELECCIONES DE LOS AÑOS 90 Y PRIMEROS AÑOS 2000

En las elecciones generales celebradas en la década de los 90 y en la primera del siglo XXI, el PSOE no bajó de los 30 escaños por las provincias andaluzas, y fue en todas las ocasiones el partido más votado en esta comunidad autónoma.

Así, el PSOE logró 36 diputados por Andalucía y el 51,9% de los votos --2.342.277-- en marzo de 2008, y 38 escaños en el Congreso tras recibir el 52,86% --un total de 2.377.455-- de los sufragios contabilizados en la comunidad autónoma en los comicios del mismo mes de 2004.

En marzo del año 2000, el PSOE triunfó en Andalucía con 30 escaños y 1.771.968 votos --el 43,86% del total--, mientras que en la cita del mismo mes de 1996 logró 32 diputados y 2.017.857 sufragios en la comunidad autónoma, el 46,6% de los votos válidos. Tres años antes, en junio de 1993, los socialistas fueron también los más votados en la comunidad autónoma con 2.063.899 apoyos para sus listas, el 51,45% de los votos, que les sirvieron para lograr 37 diputados en el Congreso.

En la década de los años 80, el PSOE siempre superó la cifra de 40 representantes en la Cámara baja procedentes de las circunscripciones andaluzas. Así, logró 42 tanto en octubre de 1989 --con 1.793.717 votos, el 52,5% del total-- como en junio de 1986, cuando acaparó el 57% de los sufragios, un total de 1.923.891, mientras que en los comicios de 1982 alcanzó la referida cifra récord de 43 escaños sólo por Andalucía.

PRIMERAS ELECCIONES GENERALES

Finalmente, la recopilación de datos sobre los resultados del PSOE en elecciones generales en lo que va de etapa democrática en España se completa con los cosechados en los comicios celebrados en marzo de 1979 y junio de 1977, citas ambas en las que los socialistas fueron los más votados.

En las elecciones de 1979, el PSOE triunfó en Andalucía con 986.842 votos (33,53%) y 23 diputados, mientras que en los comicios de 1977 sumó 1.059.037 votos a su favor --el 36,16% de los contabilizados en la comunidad-- y 27 escaños en el Congreso.