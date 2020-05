PSOE-A: Los andaluces serían "los primeros en riesgo" de más contagios de coronavirus sin el estado de alarma

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este martes, a través de su parlamentario Juan Pablo Durán, de que "los primeros (españoles) que tendrían riesgo" de ver aumentados los contagios por coronavirus entre la población si no se prorroga este miércoles el estado de alarma serían los andaluces, ante una hipotética llegada masiva de personas procedentes de otras comunidades autónomas a Andalucía tras finalizar la restricción de movimientos que impone dicha situación.

En rueda de prensa no presencial en la sede del PSOE-A en Sevilla, Juan Pablo Durán ha trasladado así su preocupación por la posibilidad de que la prórroga del estado de alarma que el Gobierno central va a solicitar este miércoles en el Congreso de los Diputados no salga adelante por el posible voto en contra del PP, entre otros grupos políticos.

El parlamentario socialista ha considerado "sorprendente" y de "una gravedad extrema que no se esté haciendo un ejercicio de responsabilidad" por parte del Gobierno de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A) a favor de que se prorrogue el estado de alarma.

Y es que, según ha argumentado Durán, si la prórroga del estado de alarma no se aprueba, y se permite que "se pueda circular de forma prácticamente libre por toda España, nos volvemos a situar al inicio de la pandemia" del coronavirus, en los días previos a la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, cuando se produjo un "éxodo masivo de visitantes a Andalucía".

El parlamentario socialista ha incidido en que "no podemos saber qué personas asintomáticas pueden transmitir el virus", por lo que ha pedido al presidente de la Junta "responsabilidad y seriedad, y que no ponga en peligro lo conseguido" hasta ahora en la contención de la pandemia "gracias a un instrumento muy efectivo" como ha sido "el confinamiento y la imposibilidad de movilidad entre provincias y comunidades autónomas", que ha dado "magníficos resultados, aunque un solo contagio o fallecido es ya un drama", según ha matizado.

PIDE "RESPONSABILIDAD" A JUANMA MORENO

"Espero del presidente de la Junta seriedad, responsabilidad, y que haga lo posible por que se mantenga el estado de alarma que nos garantice a los andaluces seguir con los buenos datos de los últimos días" en relación al coronavirus, ha dicho el parlamentario socialista, quien ha argumentado que, si no se puede garantizar la restricción de movimientos al margen del estado de alarma, "los primeros que tendríamos el riesgo seríamos los andaluces, que en el primer momento (de la pandemia) vimos cómo desembarcaban masivamente visitantes de otras comunidades autónomas" a Andalucía.

Según ha aseverado Juan Pablo Durán, el presidente de la Junta debe "hacer suya esa responsabilidad" y "no puede ser ajeno a todo ello", porque el Gobierno andaluz "no tendría capacidad para evitar el trasiego entre población", y "no podría garantizarnos que no hubiese contagios" por esa circunstancia.

Por eso ha insistido en pedir "responsabilidad y seriedad" a Moreno, y ha subrayado que "no ha acabado la pandemia" y "necesitamos seguir unidos frente a esta situación", y ahora "lo más importante es la salud", por lo que ha exigido al presidente de la Junta que "vele por la seguridad sanitaria del pueblo andaluz".

REPARTO DE 16.000 MILLONES PARA LAS CCAA

Por otro lado, preguntado por las críticas que el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha trasladado por los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que el Gobierno central ha anunciado para las comunidades autónomas en el marco de esta crisis sanitaria, el diputado socialista ha subrayado que dicho fondo busca ayudar a "sufragar los gastos sanitarios derivados de la pandemia".

Por eso, ha defendido que el criterio principal de reparto esté en relación a "la situación epidemiológica, de contagios y a la influencia de los contagios en cada territorio".

Ha agregado que al consejero de Hacienda "más le valdría pedirle al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que destine más dinero a comprar más test de PCR y test rápidos para que toda la población, y sobre todo los profesionales sanitarios", puedan disponer de ellos, así como que "compre más equipos individuales de protección (EPI) y mascarillas, porque eso serán los gastos con los que podrá hacer frente" con esos millones de euros que ha puesto el Gobierno a disposición de las comunidades.