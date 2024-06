PSOE-A critica el "arsenal de mentiras y bulos" de Moreno en el debate que "perdió" en el Parlamento andaluz

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del 'Gobierno Alternativo' del PSOE andaluz y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Grupo Socialista en el Parlamento, Isabel Ambrosio, ha denunciado este viernes el "arsenal completo de mentiras, bulos y propaganda" que, en su opinión, desplegó el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el debate de política general que esta semana se ha celebrado en el Pleno de la Cámara andaluza al hilo de una comparecencia a petición propia del jefe del Ejecutivo, que, a juicio de la representante del PSOE-A, "perdió" ese debate.

Así, y en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, Isabel Ambrosio ha sostenido que el debate protagonizado por el presidente andaluz "se quedó en la nada", y Juanma Moreno se dedicó "a seguir andado por las nubes", mientras que el presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, trató en su intervención de "bajar de la nube" al líder 'popular', "a que pusiera los pies en el suelo" para "hablar de problemas de los andaluces".

La portavoz del 'Gobierno Alternativo' del PSOE-A ha asegurado que Moreno "perdió" el debate por la "inconsistencia de sus argumentos", y "perdió la credibilidad" porque llegó "haciendo creer que Andalucía tenía un problema de financiación, pero lo que tiene es problema de gestión", ha advertido Isabel Ambrosio.

"Moreno Bonilla vino a construir un frente contra Pedro Sánchez y salió con un frente compacto contra su gestión; es lo que pasa cuando se llega a un debate sin argumentos y con los pies de barro", ha sentenciado la portavoz socialista, que ha afirmado además que la "vía andaluza" que reivindica el presidente de la Junta "no es ni más ni menos que usar la confrontación para ocultar la nula gestión del Gobierno andaluz".

Isabel Ambrosio ha denunciado que Moreno está instalado en la "bulocracia", y su gobierno es "una máquina de fabricar agravios" como el que atribuye al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, cuando "ningún gobierno ha tratado mejor a Andalucía", según ha defendido la también parlamentaria del PSOE-A, que al respecto ha subrayado que esta comunidad autónoma ha recibido del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos seis años por el sistema de financiación "36.784 millones de euros más que en los anteriores seis años de Gobierno de Rajoy".

"A Andalucía llegan hoy el 34% de todos los fondos europeos asignados a España, por encima del peso poblacional" de los andaluces en el conjunto de España, que equivale al 18%, según ha destacado también la portavoz socialista, quien igualmente ha valorado que "todos los Presupuestos de Pedro Sánchez han respetado la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto, respetando nuestro peso poblacional de un 18% en el porcentaje de inversión regionalizada".

Además, Isabel Ambrosio ha resaltado que, "desde que Pedro Sánchez es presidente, se han licitado inversiones en Andalucía por parte del Gobierno de España por casi 4.000 millones, mil más que en el mismo periodo" de Ejecutivo de Mariano Rajoy, y ha sostenido que "si hoy, a pesar de esa lluvia de millones, los andaluces tienen peor sanidad pública, educación pública, peor atención a la dependencia" que nunca, y "cero ayudas para los trabajadores, las familias o los jóvenes, es sólo y únicamente responsabilidad de Moreno Bonilla".

EL "PROBLEMA GRAVE DE GESTIÓN" DEL GOBIERNO DE MORENO

La representante del PSOE-A ha sentenciado que Andalucía "no tiene un problema de financiación, sino de grave gestión de sus competencias y un gobierno incapaz", una situación que, según ha agregado, genera el "enfado de ciudadanía" ante el "desmantelamiento, además, de servicios públicos que hace que la desigualdad crezca".

"El mayor agravio que sufre Andalucía es el gobierno de Moreno Bonilla", ha afirmado en esa línea la portavoz socialista, que al respecto ha lamentado cuestiones como que los andaluces sean "los españoles que más esperan para ver a su médico u operarse; que 500.000 niños no puedan ver un pediatra; que los andaluces tarden 550 días en tener su ayuda a la dependencia; que mueran más de 8.700 personas en 2023 mientras están en la lista de espera de la dependencia; que los jóvenes andaluces sean los únicos jóvenes españoles que aún no tienen el Bono para el Alquiler", y que haya "miles de jóvenes andaluces que no puedan cursar Formación Profesional (FP) en las aulas públicas".

Tras ello, Isabel Ambrosio ha denunciado que el Gobierno de Moreno es "una máquina de fabricar agravios, y hace que las desigualdades y los problemas de los andaluces vayan a más", y de su intervención del pasado miércoles en el Parlamento se puede concluir también que el actual Ejecutivo del PP-A es un gobierno "sin ambición, sin valentía, sin pulso", al que no se le conoce "ningún proyecto transformador de la realidad de Andalucía".

"Está instalado en la nada", ha resumido Isabel Ambrosio, quien también ha manifestado que las propuestas que Juanma Moreno planteó en el debate, "en su mayor parte, son compromisos antiguos o que tienen como origen decisiones del Gobierno de España".

Así, la portavoz socialista ha remarcado que el cribado de cáncer de cérvix "ya fue anunciado en enero de 2024", ha criticado que el presidente anunció la creación del Foro Andaluz de Lideresas, pero "no renueva el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres", y "afirmó que el próximo curso toda la oferta pública de Formación Profesional se va a impartir en modalidad Dual, pero se olvidó decir que va a ser así porque lo obliga la Ley de Formación Profesional aprobada por el Gobierno de España".

"Y se le olvidó también que recibe del Gobierno de España una dotación de 54 millones de euros para dicho fin", ha apostillado la portavoz socialista, quien también ha advertido de que "el Plan de Empleo Juvenil anunciado llega como mínimo 14 meses después de que se acordara su aprobación con los agentes económicos y sociales", así como que "se va a tramitar un proyecto de nueva Ley de Vivienda cuya formulación se aprobó en agosto de 2022".

RECLAMA UN "CAMBIO COMPLETO" EN EL GOBIERNO ANDALUZ

Por otra parte, Isabel Ambrosio ha afirmado que "Moreno Bonilla miente" cuando "dice que el PIB de Andalucía ha crecido más que el de España", o que "la Junta aporta el 70% de la financiación del Sistema de Dependencia", y "manipula la realidad cuando dice que se destina un 63% más de financiación que en 2018 a la dependencia".

"Miente cuando dice que la plantilla del SAS se ha incrementado en 25.000 profesionales desde 2018; tergiversa la realidad cuando habla de la bajada de la tasa de paro, pero oculta que, por primera vez en la historia, es la mayor de todas las comunidades autónomas", y "manipula cuando habla de que Andalucía lidera la creación de autónomos, sin añadir que también lideramos el ranking de los que tienen que cerrar la persiana", ha continuado criticando la portavoz socialista respecto al presidente de la Junta.

Finalmente, Isabel Ambrosio ha sostenido que Moreno "confronta sin motivo con el Gobierno de España para tapar su insuficiencia e incapacidad de gestión", y ha concluido que Andalucía necesita que el presidente acometa "un cambio radical y completo" en el Consejo de Gobierno, "del primero al último de sus consejeros". "Y ya si pudiera ser, que cambiaran también al presidente, sería también buena noticia para Andalucía", ha finalizado la portavoz socialista.