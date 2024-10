PSOE-A critica "boicot" de Junta a Ley de Vivienda y la acusa de tener un "problema de gestión y no de financiación"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en materia de Fomento, Isabel Ambrosio, ha denunciado este martes el "boicot" a la Ley estatal de Vivienda que está haciendo la Junta de Andalucía, que tiene un "problema de gestión y no de financiación".

"A pesar de contar con más recursos que nunca, el Gobierno andaluz sigue dejando en el cajón propuestas de políticas públicas de vivienda y sigue sin gastar el dinero", ha indicado Ambrosio en rueda de prensa en Sevilla, apuntando que, en los últimos dos años, 2022 y 2023, "ha dejado de gastar 520 millones de euros en vivienda".

Ha agregado que en el presente ejercicio, a 31 de agosto, "de los 657 millones de euros que Andalucía tiene para gastar en materia de vivienda, sólo se ha gastado 160, ni siquiera el 25% cuando sólo quedan cuatro meses para que se acabe el año".

Estos datos, según ha destacado, vienen a confirmar que el Gobierno de Juanma Moreno "no tiene un problema de financiación, no tiene una falta de recursos para invertir en las políticas públicas de vivienda, sino que lo que tiene es un problema grave de gestión y compromiso con estas políticas".

A su juicio, para intentar "ocultar esta realidad, han tirado de manual y vuelven a mentir para hacer coincidir aquello que quieren con una realidad que no existe".

En este sentido, Ambrosio ha subrayado que el cumplimento de la Ley de Vivienda es una "obligación" y el Gobierno andaluz está "boicoteándola y generando un despropósito porque está desaprovechando las oportunidades y los recursos".

"Quienes están siendo perjudicados son los andaluces", ha señalado la portavoz socialista, quien se ha referido al "despropósito de la gestión del Bono de Alquiler Joven".

Ha manifestado que el precio de la vivienda no se reduce construyendo más vivienda, tal y como plantea el PP: "No se trata de construir más, sino que se trata de construir un modelo de vivienda, no de cualquier tipo, sino con precios asequibles, que sean accesibles a la juventud, a los mayores, a la clase trabajadora o a las familias monomarentales".

En cuanto a la futura Ley de Vivienda de Andalucía presentada por la Junta, ha considerado que "no resuelve el problema del acceso a la vivienda".

"En las políticas públicas de vivienda hay que ser serios y ambiciosos y convertirlas en una prioridad para dar respuesta a una de las necesidades más inminentes que tiene la mayoría social", ha añadido Ambrosio.

En esta línea, como prioridades del PSOE en esta materia, la necesidad de profundizar en el desarrollo del derecho acceso a la vivienda en condiciones dignas, adecuadas y asequibles, así como trabajar para consolidar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar.

Asimismo, ha señalado la necesidad de actualizar la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista); contar con nuevas herramientas, como el derecho subjetivo a la vivienda; los alojamientos dotacionales; las declaraciones de zonas tensionadas, y una apuesta seria y constante por el parque público de vivienda.

Estas propuestas se han analizado en el encuentro que han celebrado este martes en Sevilla responsables institucionales y orgánicos del PSOE-A en políticas públicas de vivienda.