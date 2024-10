El PSOE critica la gestión de la Junta con el CAIT de Linares (Jaén) y Hernández valora "la continuidad asistencial"

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado "la falta de información" de la Junta a las familias de los menores atendidos en el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de Linares (Jaén), mientras que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido que la "continuidad asistencial" a través de otras entidades locales.

Así lo ha indicado en respuesta a la pregunta que la diputada socialista Mercedes Gámez ha formulado este martes en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia para interersarse por la situación del referido servicio a niños y niñas de hasta seis años.

La consejera ha afirmado que la Diputación de Jaén "el pasado 14 de junio informó de que iba a dejar de prestar ese servicio a partir del día 28 de septiembre y entró en la Consejería un escrito el día 2 de agosto".

Al respecto, la parlamentaria socialista ha precosado que "fue en octubre del 2023" cuando lo comunicó, según explica la propia Junta "en el acuerdo de inicio expediente que firma la señora viceconsejera, porque no cabía más prórroga". En este sentido, ha comentado que era "la única diputación que seguía prestando" esta atención temprana, de competencia autonómica.

"Desde octubre de 2023 saben que el servicio va a volver a ustedes. Pero demos por bueno eso que ustedes han inventado de junio, que es el acuerdo del pleno de la diputación en el que le vuelven a dar traslado. Desde junio de este año, ¿no se acuerdan hasta el 4 de octubre, que ya lo publican la licitación de este servicio, por seis meses", ha dicho Gámez.

Ha apuntado que ese servicio se formalizaría "a partir de 2025", porque la partida presupuestaria que se referencia es la del presupuesto del año próximo. Además, ha detallado que la licitación se hace "por una tramitación ordinaria", de modo que "no va a estar para el mes de enero".

Junto a ello, ha preguntado por los menores que mientras tanto están siendo atendidos "por dos entidades sociales", en alusión a asociaciones Ainper y Aprompsi. "¿Dónde está el convenio? Porque el convenio no lo han publicado", ha manifestado no sin recalcar que "lo más relevante" es que "las familias no sabían nada".

"El día que cerraba el CAI, no sabían a dónde tenían que acudir con sus menores. Con lo importante que es que mantengan su rutina. Lo han dividido en dos entidades, no saben cuánto tiempo van a estar...", ha afeado la parlamentaria del PSOE. Por ello, tras lamentar esta "total y absoluta falta de información a las familias", ha pedido que los responsables autonómicos se reúnan con ellas y les den explicaciones.

PRIORIDAD

Frente a estas críticas, la titular de Salud y Consumo ha defendido que, para la Junta, "detrás de cualquier papel hay una persona". "Mucho me temo que la Diputación de Jaén no ha tenido en cuenta eso, que estábamos hablando de niños que necesitan una atención especial", ha declarado.

En este punto, ha asegurado que, como la "prioridad ha sido y siempre va a ser la continuidad asistencial", desde la Secretaría General de Planificación Asistencial y Consumo, junto con la Delegación Territorial, se han "puesto a trabajar". Al hilo, ha recalcado que el secretario general, nada más llegar, el encargo principal que tenía era darle solución a esto".

"Podríamos haber planteado que la atención a estos niños hubiera sido no en Linares, sino en otros municipios. Pero entendemos que no solamente tenemos que tener en cuenta la calidad de la asistencia, sino para estas familias también hacerles más accesible el servicio. Por lo tanto, lo que se decidió fue efectivamente contactar con otras entidades locales", ha explicado.

La consejera ha detallado que "todas las familias han estado de acuerdo con la solución" y, de hecho, "hay algunas que han preferido ir a otros centros y así ha sido y así se les ha autorizado".

"Por lo tanto, ¿ahora mismo qué es lo que ocurre? Pues que se deja de prestar unilateralmente un servicio y nosotros le damos respuesta. ¿Por qué? Porque para nosotros los niños son muy importantes y más los que necesitan esas necesidades especiales", ha dicho.