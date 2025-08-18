El PSOE critica el "lamentable" estado del estadio de Nuevo Los Cármenes de Granada

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha criticado este lunes el "lamentable" estado del Estadio Nuevo Los Cármenes, y ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo (PP), y al Partido Popular de "incompetencia e indolencia" ante la "falta de inversión y mantenimiento en la instalación deportiva".

En una rueda de prensa a las puertas del estadio, Castillo ha señalado que el recinto se encuentra en "condiciones pésimas", y ha acusado al gobierno municipal del PP de no invertir "ni un solo euro en su mejora o modernización".

Según ha informado el PSOE en una nota, el socialista ha afeado también que, "otro año más, el PP en el Ayuntamiento haya desaprovechado los meses de verano para intervenir y acometer labores de mantenimiento".

"Hemos empezado la nueva temporada de la Liga y el estadio está en peores condiciones que cuando se terminó la temporada anterior. (El gobierno local) ha dejado pasar la oportunidad de intervenir estos meses de verano", ha criticado en esa línea Eduardo Castillo, que ha definido la puerta de acceso de la afición como la "puerta de la infamia" por su "lamentable estado".

El edil socialista ha recordado las "continuas denuncias de su grupo por las goteras, la falta de mantenimiento y el cierre de los baños públicos durante semanas la temporada anterior", y se ha referido a "la falta de intervención en puntos como la puerta de la afición, totalmente deteriorada y con necesidad de que se cambien los vinilos".

En este sentido, Castillo ha criticado que esta situación "se produce a pesar de que la modernización del estadio fue una de las promesas electorales estrella" de la alcaldesa Carazo. "Con eso llegó a la Alcaldía de Granada, y ya en su tercer año de mandato no valen excusas ni echarle la culpa a la herencia recibida", ha sentenciado el viceportavoz del PSOE, quien además ha lamentado que la regidora "dinamitara en dos ocasiones" la licitación del estadio cuando el gobierno del PSOE "intentó dejarlo firmado".

En contraste con la gestión del PP, el socialista ha reivindicado que el anterior gobierno socialista, en apenas año y medio en la alcaldía, "consiguió modernizar por completo el Palacio de los Deportes y consiguió fondos europeos para que el coste a los granadinos y granadinas fuera mínimo, estrategia que ya podría haber copiado Carazo para el estadio", ha apostillado.

El edil socialista se ha referido al hecho de que el nuevo convenio cerrado con el Granada CF "no incluye el mantenimiento del estadio, lo que, sumado a la falta de sensibilidad del PP en el Ayuntamiento, está suponiendo una degradación absoluta del estadio en muchos puntos", según ha advertido.

Para concluir, Castillo ha resaltado que "hoy vemos cómo la indolencia de Carazo, a la que no le duele la ciudad de Granada, como la incompetencia del gobierno del Partido Popular tienen al estadio en unas condiciones lamentables con una puerta de la afición que da vergüenza, y que denota la falta de empuje y de sensibilidad con una ciudad que lo da todo por su equipo", ha zanjado el edil del PSOE.