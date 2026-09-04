PSOE-A critica que Moreno no visite Granada tras los terremotos y vaya a "comer huevos fritos" a Málaga

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una atención a medios en Granada. - PSOE-A

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anulara una visita que tenía previsto realizar este jueves a Granada para reunirse con alcaldes de municipios afectados por la serie de terremotos que se vienen registrando desde el pasado mes de agosto en dicha provincia y, en cambio, este viernes va a "comer huevos fritos" al municipio de Alhaurín el Grande (Málaga), en el marco de un acto de inicio político del PP-A en el que también participará el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

Francisco Cuenca ha trasladado esta crítica en una atención a medios en Granada en la que ha subrayado que los granadinos llevan "20 días con el miedo en el cuerpo" por dichos terremotos que, según ha remarcado, están ocasionando también "una situación de incertidumbre" para "cientos de vecinos, de familias que a día de hoy siguen durmiendo en furgonetas, en casas de familiares, en los parques".

El representante socialista ha subrayado que, desde el pasado 14 de agosto, "se han producido más de 1.400 terremotos", y que desde el Consorcio de Compensación de Seguros "han trasladado que se han tramitado más de 42.000 expedientes", por lo que se van a movilizar "más de 105 millones de euros que puedan paliar, ayudar o compensar los daños que han sufrido los vecinos de Granada" por dichos seísmos.

En ese contexto, Cuenca se ha preguntado "dónde está" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "a última hora decidió no venir" este pasado jueves a Granada, como tenía anunciado, según ha recordado el portavoz socialista, que ha sugerido que ese cambio de planes podría tener "que ver con una concentración de vecinos" prevista en la que se quería trasladar "la situación real" que viven mientras el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía --administraciones ambas gobernadas por el PP-- "miran para otro lado".

El portavoz socialista ha criticado que "el colmo de la desfachatez" es que el presidente de la Junta está este viernes "al lado" de Granada, "en Málaga, comiendo huevos fritos", mientras "no ha tenido ni una hora para poder visitar Granada y su área metropolitana", que ha sufrido "más de 1.500 terremotos desde el 14 de agosto".

Ha remarcado que no hay "ninguna respuesta del Gobierno andaluz" para personas que siguen durmiendo fuera de sus casas en este contexto, y en ese punto ha aludido a la competencia autonómica en materia de servicios sociales, para subrayar que dichas familias "tienen que tener un recurso habitacional" que puedan disfrutarlo "al menos temporalmente, mientras se conoce cuál es el diagnóstico de sus casas y se busca cuál es la fórmula definitiva en materia de rehabilitación".

Además, el portavoz del PSOE-A ha sostenido que la Junta debería asumir su competencia en materia de vivienda para "dar cobertura, garantías, con planes especiales, de rehabilitación que ahora mismo son inexistentes", según ha criticado.

Asimismo, Cuenca ha advertido de que "en Granada hay decenas de edificios patrimoniales que se ven afectados" por estos terremotos en municipios que "deberían también de saber cuál es la situación respecto del patrimonio, o las competencias de la Junta de Andalucía en los próximos meses para garantizar, sobre todo, la seguridad y acabar con la incertidumbre que tienen los usuarios y vecinos de los entornos de los barrios de los municipios afectados".

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

En ese punto, ha señalado que el Grupo Socialista ha registrado "distintas iniciativas" en el Parlamento andaluz para que "exista un mando único, una estructura de coordinación e información con un diagnóstico único que permita saber, junto con los ayuntamientos, cuál es la situación real de los espacios residenciales, del patrimonio y de las zonas afectadas".

En segundo lugar, desde el PSOE-A piden que "se movilicen recursos en materia de vivienda, que se aproveche el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que permite que la Junta de Andalucía pueda aportar la parte que le corresponda porcentualmente, y que se puedan activar planes de rehabilitación y especiales de vivienda", ha abundado Cuenca.

El portavoz socialista ha aludido además a la situación de la Alhambra de Granada, y se ha preguntado qué "actuación en materia de rehabilitación, de patrimonio" se contempla, y el "diagnóstico real de la afectación" que han sufrido "elementos patrimoniales" de dicho conjunto monumental, "uno de los principales motores económicos turísticos de Andalucía", según ha puesto de relieve el también exalcalde granadino.

Además, ha llamado a "acabar con la incertidumbre del sector del turismo, que también está preguntando dónde está el Gobierno andaluz para saber cuál es el diagnóstico y cómo se va a volver a trasladar garantía y seguridad en un sector tan económico".

Cuenca ha criticado también que "la Junta de Andalucía ha tenido la desfachatez, en el último Consejo de Gobierno" celebrado hasta ahora, de "llevar un punto" sobre este asunto de los terremotos y "dedicarle más tiempo a reclamar a otras administraciones y al Gobierno de España que a realmente tomar decisiones propias en el marco de sus competencias en materia de servicios sociales, de vivienda o de patrimonio para trasladar garantía, seguridad y movilizar fondos propios a paliar la incertidumbre que tienen estos cientos de familias que a día de hoy siguen sufriendo miedo y están durmiendo fuera de sus casas".

De esta manera, el portavoz del PSOE-A ha reclamado al Gobierno andaluz "sensibilidad", que "movilice fondos propios y que pueda acogerse a ese Plan Estatal de Vivienda que permite actuaciones en materia de rehabilitación y de intervención en planes especiales de vivienda", así como que, en materia de turismo o patrimonio cultural, acometa iniciativas para "dar garantía, seguridad y acabar con la incertidumbre que ahora mismo tiene el sector del turismo y la hostelería", según ha remachado.

MENSAJE AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Por otro lado, preguntado sobre la petición del Ayuntamiento de Granada al Consorcio de Compensación de Seguros para que agilice las indemnizaciones a los afectados por los seísmos, Cuenca ha defendido el "compromiso claro" del Gobierno en esta materia.

Ha incidido en que la declaración de zona catastrófica a los municipios afectados "no solo ha movilizado más de 105 millones de euros con esos más de 42.000 expedientes que se han puesto en marcha (...), que son muchas familias", sino que además va a permitir que "la propia Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada puedan implementar ayudas para aquellas familias que no tengan seguro".

Cuenca ha instado en este contexto al Ayuntamiento de Granada a "hacer su tarea" y poner en marcha medidas de servicios sociales para que "no haya vecinos durmiendo en furgonetas, parques y casas de familiares sin saber cuándo" van a regresar a sus hogares. "Que el Ayuntamiento de Granada haga su trabajo, que el Gobierno ya está haciendo el suyo", ha remachado el portavoz socialista.