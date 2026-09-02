Calendario escolar 2026-2027: cuándo son las vacaciones, festivos y puentes de los colegios de cada comunidad autónoma

Archivo - Una niña se despide de su familiar a su llegada al colegio el primer día - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS)

La mayoría de los alumnos retomarán su actividad lectiva la segunda semana de septiembre. Sin embargo, los días de vacaciones y festivos varían según la comunidad autónoma.

A continuación se detallan los días festivos en cada autonomía, sin incluir las festividades patronales correspondientes a cada ciclo educativo o a las enseñanzas especiales.

MADRID

En Madrid, las vacaciones de diciembre arrancarán el 23 de diciembre y finalizarán el día 10 de enero, con el 7 y el 8 como días no lectivos. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 19 de marzo y acabarán el 29, aunque tanto el 19 como el 29 también son días no lectivos.

Además de las fiestas nacionales el 12 de octubre, Fiesta nacional de España, el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, se ha establecido un puente con los días no lectivos del 12 y el 15 de febrero.

ANDALUCÍA

Los estudiantes andaluces disfrutarán de las vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 6, 7 u 8 de enero, dependiendo de la provincia. En el caso de Semana Santa, las vacaciones empezarán el 22 de marzo y se extenderán hasta el 28 de este mismo mes.

Los días festivos que se suman a las nacionales serán el 7 de diciembre y el 30 de abril.

CATALUÑA

Cataluña ha fijado sus vacaciones de Navidad entre el 22 de diciembre y el 7 de enero, ambos incluidos. Por su parte, las vacaciones de Semana Santa en 2027 se extenderán desde el 20 de marzo hasta el 29 del mismo mes.

Además de los días festivos nacionales, los alumnos tendrán el día 11 de septiembre como festivo.

LA COMUNIDAD VALENCIANA

Como en otras comunidades autónomas, los alumnos valencianos iniciarán sus vacaciones navideñas el 22 de diciembre y las finalizarán el 6 de enero. Para Semana Santa, los días festivos se extenderán desde el 25 de marzo hasta el 5 de abril.

Los estudiantes también tendrán como días festivos adicionales el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y el 19 de marzo.

NAVARRA

El calendario navarro fija las vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, ambos días incluidos, en todos los niveles formativos. En el caso de Semana Santa, estas empezarán el 25 de marzo y finalizarán el 4 de abril, ambos días incluidos.

El día 2 de noviembre (como el día de Todos Los Santos cae en un domingo, algunas comunidades trasladan el festivo al día 2) y el 3 de diciembre, Día de Navarra, serán días festivos para los alumnos en esta comunidad autónoma.

PAÍS VASCO

Los alumnos del País Vasco tendrán vacaciones de Navidad del 24 de diciembre al 6 de enero. Además, del 25 al 29 de marzo serán los días festivos por Semana Santa.

Los alumnos también tendrán como días festivos adicionales el 1 de mayo, aunque este cae en sábado.

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha iniciará sus vacaciones de Navidad el 23 de diciembre, que finalizarán el 10 de enero. Además, los estudiantes tendrán días libres desde el 22 hasta el 29 de marzo por Semana Santa.

Al igual que en otras comunidades autónomas, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre serán días festivos, con la adición del día 20 de noviembre por el Día de la Enseñanza. Por su parte, los días 8 y 9 de febrero serán días de libre disposición y el 27, 28 y 31 de mayo serán días festivos por el Corpus Christi y el Día de Castilla-La Mancha.

ARAGÓN

Las vacaciones de Navidad comenzarán el 22 de diciembre y finalizarán el 6 de enero para los aragoneses. Para Semana Santa, los días festivos se extienden entre el 25 de marzo y el 2 de abril.

El calendario oficial, además de los festivos nacionales, contempla los días festivos del 2 de noviembre, el 7 de diciembre y el 23 de abril, aunque cada provincia tiene días no lectivos adicionales.

GALICIA

Galicia ha fijado sus vacaciones de Navidad entre el 22 de diciembre y el 7 de enero. La Semana Santa se extenderá entre el 22 y el 29 de marzo, ambas fechas incluidas.

Adicionalmente, los alumnos tendrán como días festivos el 7 de diciembre, lo que crea un puente en diciembre, el 19 de marzo y el 1 y 17 de mayo, aunque el 1 de mayo cae en sábado.

CASTILLA Y LEÓN

Al igual que en la mayoría de las comunidades autónomas, los alumnos de Castilla y León tendrán unas vacaciones de Navidad que se iniciarán el 23 de diciembre y finalizarán el 10 de enero. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 20 de marzo y acabarán el 30 del mismo mes.

Además, el 7 de diciembre, el 23 de abril y el 1 de mayo serán días festivos.

CANTABRIA

Los estudiantes cántabros iniciarán sus vacaciones de Navidad el día 23 de diciembre y se extenderán hasta el 10 de enero. A diferencia de comunidades autónomas como Aragón o el País Vasco, la Semana Santa empezará el 22 de marzo y acabará el 28 de este mes.

Los días festivos adicionales son el 15 de septiembre, el 7 de diciembre y el 10, 11 y 12 de febrero por Carnaval.

CEUTA Y MELILLA

Tanto Ceuta como Melilla tienen fijado en sus respectivos calendarios escolares el periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el 7 de enero como vacaciones de Navidad, con el 8 de enero como día de libre disposición.

De la misma forma, las vacaciones de Semana Santa se iniciarán el 22 de marzo y acabarán el día 28. No obstante, ambas comunidades tienen el día 29 de marzo hasta el 2 de abril como días de libre disposición.

En Melilla, los días festivos adicionales son el 24 de septiembre, el 7 yde diciembre, el 9 de marzo, final del Ramadán, y el 17 de mayo, Pascua Musulmana. Además, el 2 de noviembre es un día de libre disposición.

Ceuta tiene fechas similares, aunque el 2 y 3 de noviembre, el 7 de diciembre, el 12 de febrero y el 18 de mayo son fechas de libre disposición.

MURCIA

Las vacaciones de Navidad empezarán el 24 de diciembre y acabarán el 6 de enero, ambas fechas incluidas. Los alumnos murcianos iniciarán su Semana Santa el 22 de marzo y esta acabará el 29 del mismo mes.

En cuanto a los días festivos que se suman a los de carácter nacional, el 15 de septiembre, el 7 de diciembre y el 19 de marzo, San José, los alumnos no tendrán que acudir al colegio.

ASTURIAS

Los alumnos asturianos disfrutarán de sus vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 10 de enero. Por su parte, las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 22 de marzo y finalizarán el día 28.

El día 2 de noviembre, el 7 de diciembre, y el 1 de mayo serán días festivos adicionales en la comunidad autónoma. Además, el 30 de octubre, el 2 y 3 de noviembre, el 8 y 9 de febrero, el 30 de abril y el 3 de mayo son días no lectivos.

LA RIOJA

Las fiestas de Navidad comenzarán el 23 de diciembre y finalizarán el 6 de enero, ambos días incluidos. La Semana Santa está fijada en el 25 de marzo y se extenderá hasta el 4 de abril, una fecha más avanzada que en otras comunidades autónomas.

Los días festivos incluyen: el 7 de diciembre, el 1 de mayo y el 9 de junio, Día de La Rioja.

CANARIAS

Los colegios canarios han establecido sus vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 8 de enero. Las vacaciones de Semana Santa comenzarán el 22 de marzo y finalizarán el 26 de marzo (aunque incluirá el 27 y 28 al ser sábado y domingo).

Aunque algunos días festivos, como las fiestas patronales, dependen de cada isla, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre serán días libres para los alumnos canarios.

EXTREMADURA

Las vacaciones navideñas empezarán el día 23 de diciembre para los alumnos extremeños y finalizarán el 7 de enero. Además, como sucede en otras comunidades autónomas, las vacaciones de Semana Santa se han fijado entre el 22 y el 29 de marzo.

El 8 de septiembre, Día de Extremadura, el 2 de noviembre, el 7 de diciembre, el 29 de enero, Día del Docente, y el 8 y 9 de febrero, Carnavales, son días festivos adicionales a las de carácter nacional en esta comunidad.