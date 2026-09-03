La Policía Nacional despliega un dispositivo especial en bulevar Peña Gorbea (Vallecas) tras las quejas de vecinos

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de que se ha desplegado un dispositivo especial en las inmediaciones del bulevar Peña Gorbea, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, con el objetivo de reforzar la seguridad tras las demandas de vecinos de la zona.

Este dispositivo policial se centra en la prevención de delitos a través de controles en las calles de la zona y la coordinación con los servicios públicos de la capital, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El Cuerpo da este paso después de recibir reiteradas demandas de los vecinos de la zona para recuperar "la normalidad, convivencia, control de personas vulnerables y prevención de conductas incívicas".

El refuerzo de la seguridad pasa por el despliegue constante de agentes policiales por la zona, un "incremento de presencia policial visible" con el que, sumado a la realización de controles preventivos, se confía en reconducir la situación.

Por el momento los agentes ya están llevando a cabo identificaciones de personas sospechosas, así como comprobaciones de documentación y ya han extendido actas pot tenencia de sustancias estupefacientes así como por el consumo de alcohol en la vía pública.