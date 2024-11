PSOE-A critica que Moreno "pretenda con una foto compensar" su "desprecio" a los jóvenes andaluces "durante seis años"

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "después de seis años ninguneando y despreciando a los jóvenes andaluces, pretenda ahora con una foto compensar todo lo que no ha hecho" por ellos durante su mandato como jefe del Ejecutivo autonómico.

En rueda de prensa en el Parlamento, y en respuesta a preguntas de los periodistas, la portavoz socialista ha realizado estos comentarios al hilo del acto de la firma del plan de empleo juvenil que Juanma Moreno ha presidido este miércoles en el Palacio de San Telmo, y que han pactado la Junta con los sindicatos CCOO-A y UGT-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Ángeles Férriz ha sostenido que Moreno "ha fastidiado durante seis años a los jóvenes andaluces" al "machacar la FP --Formación Profesional-- pública", o con su "gestión del Bono de Alquiler Joven", o al no haber hecho "absolutamente ningún plan ni de vivienda ni de empleo en seis años" de gobierno.

Además, la representante del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que "los mismos sindicatos que están hoy firmando" ese plan de empleo juvenil con la Junta son los que han pedido a los grupos parlamentarios andaluces "una reunión" este jueves "para denunciar que se incumple el pacto de la atención primaria" que firmaron con el Gobierno andaluz "a unos cuantos días de las elecciones" locales de mayo del año pasado.

Al hilo, la portavoz socialista ha considerado que Moreno no tiene "credibilidad a la hora de firmar cualquier pacto si no ha cumplido ninguno de los que ha firmado" con anterioridad, y la firma del plan de empleo juvenil "es otra burla más, otra pose más" del presidente que "se hace otra foto con un plan de empleo" que, además, "no le ha contado a ningún grupo político".

En esa línea, ha incidido en aseverar que "la palabra" de Juanma Moreno "vale cero", porque los pactos que firma "empiezan y terminan con una foto, pero no se cumplen ninguno", según ha aseverado.

EL "ENGAÑO HISTÓRICO" DE LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, la portavoz socialista ha vuelto a referirse al proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2025 aprobado por la Junta y al que el PSOE-A ha registrado una enmienda de totalidad, desde el convencimiento de que supone un "engaño histórico" para los andaluces.

En esa línea, Férriz ha insistido en señalar que "lo que es histórico" no es el Presupuesto de 2025, sino "el destrozo de los servicios públicos" andaluces por parte del Gobierno del PP-A, y al hilo ha aseverado que es "mentira" que las cuentas andaluzas del año que viene incluyan "mil millones de euros más para la sanidad pública".

Frente a ello, ha señalado que, de esos 1.000 millones más en los que aumenta el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud para el año que viene, "107 millones van a la sanidad concertada; 335 a las grandes empresas farmacéuticas, y 465 millones" proceden de "inversiones" correspondientes a este año 2024 que "no se han gastado" y que desde la Junta "han trasladado al 2025".

"Si hacen ustedes la suma, quedan poco más de 80 millones" de esos 1.000 de aumento del presupuesto del SAS, y que "son los que recoge la ley como obligatorio para el incremento salarial de los sanitarios", según ha apostillado Ángeles Férriz.

De igual modo, la portavoz socialista ha defendido las transferencias del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez a la Junta de Andalucía para desmentir el "estribillo de la canción" del PP acerca de que "Pedro Sánchez maltrata a Andalucía", porque, "con el mismo sistema de financiación injusto" que rige actualmente, la administración andaluza recibe "a día de hoy 12.752 millones de euros más que en 2018", cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, según ha puesto de relieve.

Además, Férriz ha subrayado que "ocho de cada diez euros que llegan para inversiones en Andalucía salen del Gobierno de España o de fondos europeos", y ha denunciado que la Junta, "a medida que viene dinero del Gobierno de España o de fondos europeos, recorta" las partidas de fondos propios andaluces, y así "es imposible que Andalucía crezca al ritmo del resto de España", según ha advertido.

Ángeles Férriz también ha criticado los datos de ejecución presupuestaria de la Junta, y ha denunciado que de los Presupuestos de 2022 y de 2023 se quedaron "5.000 millones de euros sin gastar" en ambos ejercicios, y, a fecha del 30 de septiembre de este año 2024, "hay 4.756 millones de euros sin gastar" de las cuentas andaluzas para el ejercicio actual.

No obstante, la portavoz socialista ha remarcado que "hay determinadas partidas que se gastan por encima del cien por cien", como las de "gasto farmacéutico, las transferencias a la educación concertada, la propaganda y las partidas destinadas a la sanidad privada", ha enumerado antes de agregar que "otra partida que se ejecuta por encima del cien por cien" es la de "los regalos fiscales a los ricos".

Tras ello, Férriz ha preguntado, en alusión a Moreno, "cómo se puede tener la cara dura de pedir más dinero cuando eres incapaz de gastarte el que tienes", y "cómo se puede dormir bien por la noche sabiendo que hay personas en Andalucía que llevan 609 días esperando para recibir la ayuda a la dependencia, que hay jóvenes sin vivienda en Andalucía, que hay dos millones de personas en listas de espera esperando para ver un especialista para que los operen", o con "gente haciendo cola en los centros de salud a las seis de la mañana" y "profesionales sanitarios exhaustos".

"HAY QUE CAMBIAR A MORENO" PORQUE SU GOBIERNO "NO FUNCIONA"

Férriz ha tachado de "indignante tener un presidente ajeno a lo que pasa en Andalucía, a la gente que se manifiesta, a la gente que está escribiendo cartas abiertas", así como "ajeno a los profesionales de todos los servicios públicos que están quejándose, pidiendo reuniones, dando la alarma de que no pueden más".

Finalmente, ha criticado que el presidente de la Junta tenga el "cuajo" de decir que "hay que cambiar lo que no funciona", y al respecto la portavoz socialista ha defendido que "si tenemos más dinero que nunca y los servicios públicos están peor que nunca, está claro que lo que no funciona es él", y "lo que hay que cambiar es al señor Moreno Bonilla y al PP" que gobierna la Junta, ha sentenciado la representante del PSOE-A.