El PSOE critica "otra Semana Europea de la Movilidad más" sin servicio público de bicicletas en Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado que la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará en Córdoba del 16 al 22 de septiembre, será "otra semana más sin servicio público de bicicletas".

Según informa el PSOE en una nota, Hurtado ha resaltado que en el Pleno de febrero "se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales una moción para elaborar un Plan Bici Ciudad donde se incluiría la puesta en funcionamiento de un servicio público de alquiler de bicicletas como tiene la mayoría de capitales españolas".

Este Plan Bici Ciudad, según Hurtado, "se debía definir en colaboración con la Plataforma Carril Bici y con la Federación de Asociaciones de Vecinos, sin que hasta la fecha se tenga información de que se haya producido ni un primer contacto con ellos".

Así las cosas, Hurtado ha exigido al alcalde, el popular José María Bellido, "que se declare a la bicicleta como el medio de transporte prioritario en Córdoba", para lo que el Gobierno "debe pasar de comprar latas de pintura para el suelo de las ciclocalles, que no sirven para nada, a construir más carriles bicis para darles continuidad, protección y mantenimiento adecuado".

Para Hurtado, también hay que "abordar cuestiones que están influyendo de forma negativa en el uso de la bicicleta, como la inseguridad, ya que muchas personas no usan la bicicleta porque se sienten inseguras frente a los vehículos a motor. También se echa en falta más sensibilización y concienciación a la ciudadanía sobre sus ventajas".

Para el portavoz socialista, la bicicleta es el medio de transporte urbano más rápido para distancias cortas y medias, el medio más saludable, más ecológico y más económico.

En este sentido, ha lamentado que "habiendo sido pionera en la puesta en marcha de un servicio público de alquiler de bicicletas, Córdoba ha pasado a ser de las pocas capitales españolas que no disponen de este servicio público". "Y un año más, además, la programación de la Semana Europea de la Movilidad carece de fuerza y no es una celebración reivindicativa de una movilidad sostenible y de una apuesta por nuestra salud y bienestar", ha concluido Hurtado.