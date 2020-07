PSOE critica que el plan de la Junta para iniciar el curso arroja "incertidumbre" a más de 600 centros de Jaén

JAÉN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén lamenta que el plan de la Junta de Andalucía para iniciar el curso escolar en septiembre sólo arroja "incertidumbre" a más de 600 centros y 120.000 estudiantes de la provincia de Jaén porque "es insuficiente" para garantizar una vuelta segura a las aulas.

"Más de 600 centros educativos y más de 120.000 alumnos y alumnas en la provincia de Jaén están esperando todavía una respuesta integral de la Consejería, dialogada con la comunidad educativa y con todos los recursos necesarios encima de la mesa. Estamos hablando de un tema muy serio y la Junta sigue ausente", ha dicho Jacinto Viedma en un comunicado.

El parlamentario socialista, vocal de la Comisión de Educación, ha reprocha a PP y Ciudadanos que "sólo piensen cubrir una quinta parte de las contrataciones de docentes requeridas para bajar la ratio por aula" y ha señalado que "una vez más la Junta pretende escurrir el bulto y cargar la responsabilidad sobre los equipos directivos de los centros y sobre los ayuntamientos".

Para Viedma, resulta "increíble" que la Junta "no se haya dignado a sentarse" con las partes implicadas para evaluar el borrador del plan, escuchar propuestas de sindicatos y directores de colegios, y poder mejorarlo así con las aportaciones de la comunidad educativa.

"Sin embargo, PP y Ciudadanos han vuelto a ningunearlos y han impuesto un documento con medidas insuficientes, con poca planificación y que, de hecho, genera más inseguridad que tranquilidad", ha dicho.

El parlamentario ha indicado que no sólo se contratan pocos docentes, sino que "se mantiene el misterio sobre la adaptación de las infraestructuras educativas para desdoblar las clases, una cuestión fundamental sobre la que no se ha dado el más mínimo detalle y que es evidente que no puede improvisarse de la noche a la mañana".

En este sentido, ha destacado que tampoco hay protocolos para el caso de que haya rebrotes o cierre de centros educativos, por lo que todo apunta a que la Junta "continuará con su dinámica de dejación de funciones y de verse arrollada posteriormente por los acontecimientos".

"La incapacidad de la Junta de planificar una respuesta rigurosa, dialogada y consensuada en materia de educación ha estado ahí desde el minuto 1 en que se declaró el Estado de Alarma. La previsión ha brillado por su ausencia, los recortes sí han funcionado bien y la improvisación ha estado a la orden del día", ha dicho.