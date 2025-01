El PSOE-A critica los "recortes" del Gobierno de Moreno en igualdad y su "falta de compromiso" con las mujeres

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha criticado este viernes la "falta de compromiso" del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) "con la igualdad y las mujeres andaluzas, que se refleja en unos Presupuestos para 2025 con recortes y partidas congeladas, sostenidas mayoritariamente por las aportaciones del Gobierno de España".

Así lo ha apuntado la también parlamentaria socialista en un comunicado en el que ha exigido al presidente de la Junta "menos cuentos y más cuentas", en el marco de la campaña puesta en marcha por el PSOE andaluz para "denunciar todo lo que el Gobierno del PP oculta en los Presupuestos del próximo año de la Junta de Andalucía".

Entre "todo lo que Moreno Bonilla no cuenta a los andaluces", Gámez ha llamado la atención sobre la "paralización" del presupuesto propio de la Junta en materia de violencia de género, y al respecto ha señalado que "el único incremento que tiene es el proveniente de los ingresos que vienen del Gobierno de España".

Además, la representante del PSOE-A ha advertido de que el Gobierno del PP-A "no cumple" y "ha congelado los fondos destinados a los centros de información para las mujeres", que "ya eran insuficientes para que se pudieran firmar los convenios en todos los centros municipales".

Por lo tanto, Mercedes Gámez ha lamentado que "seguirán existiendo ayuntamientos que tengan que pagar a pulmón este servicio", a lo que suma que, "si no hay más financiación, no habrá nuevos centros".

"Ese es el compromiso de Moreno Bonilla con los centros de información a las mujeres", ha ironizado la parlamentaria socialista para agregar a continuación que el presidente de la Junta "tampoco cuenta a los andaluces su falta se compromiso con las asociaciones de mujeres andaluzas".

Así, ha explicado que el "mínimo incremento que se va a producir en la financiación de estas asociaciones ha sido gracias a una enmienda del Partido Socialista", realizada con el objetivo de "incrementar en al menos 70.000 euros las partidas para mejorar la financiación de las asociaciones de mujeres".

Mercedes Gámez también ha señalado que las cuentas planteadas por Moreno para 2025 presentaban "de inicio un recorte de más de un millón de euros, nada más y nada menos, que para promoción de la igualdad".

"Si mínimamente se ha conseguido aminorar ese gran recorte, ha sido gracias a la labor de oposición del PSOE y gracias a que hemos impulsado un aumento de esa partida", ha recalcado, matizando que "se ha aumentado por parte del PP, pero a regañadientes".

Por último, ha criticado que Moreno "sigue financiando el teléfono de violencia intrafamiliar, ese que pactó con Vox en su primera legislatura", y ha afeado que, mientras tanto, el presidente andaluz "parece que no tiene dinero para nuevas herramientas para situar a Andalucía a la vanguardia en materia de políticas de igualdad, como lo estuvo siempre".

"No tiene dinero para dotar de recursos y de planificación el Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos. No tiene dinero para verdaderas políticas de corresponsabilidad en Andalucía. No tiene dinero para políticas de igualdad para las mujeres, especialmente para las más jóvenes", ha concluido criticando Mercedes Gámez.