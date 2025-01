PSOE-A critica el requerimiento de Moreno al Gobierno por los menores migrantes: "No asume ni una de sus competencias"

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles el requerimiento anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), para "reclamar al Gobierno de España que ejerza su competencia exclusiva en inmigración" en Andalucía y ha afeado que Moreno "no asuma ni una sola de sus competencias autonómicas".

Férriz se ha pronunciado de este modo al ser preguntada en rueda de prensa por el anuncio de Moreno de que la Junta dirigirá esta misma semana un requerimiento a los ministerios de Interior, Infancia e Inclusión "para que reconozcan y aporten la financiación para atender con dignidad a los 567 migrantes supuestamente menores que han trasladado a Andalucía desde Canarias y que son adultos".

"Lo último que me quedaba por oír, el señor presidente de la Junta de Andalucía pidiendo a otros que asuman sus competencias. Un presidente que no asume ni una sola de sus competencias autonómicas, no desarrolla ninguna del Estatuto de Autonomía y no sé si es que ahora pretende abanderar el tema de la inmigración", ha censurado la portavoz socialista.

Férriz ha cargado contra Moreno por hacer este anuncio tras el último pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos municipales para 2025 en el Ayuntamiento de Sevilla. "La inmigración le dura al señor Moreno lo que dura una votación en el Ayuntamiento de Sevilla que necesitan ganar, entonces se alían con Vox y los derechos de los inmigrantes y de las mujeres saltan por los aires porque se mercadea con ellos porque vale más una votación", ha recordado.

En su opinión, "está muy bien que Moreno vaya a Madrid en AVE a hacer anuncios pero luego tiene que bajar a Andalucía y ser coherente y la última cuestión que ha habido encima de la mesa es que los derechos de los inmigrantes con otros derechos de mujeres por los aires para que el alcalde de Sevilla del PP pudiera sacar una votación adelante". "Eso es lo que le duran el compromiso y los valores al señor Moreno", ha concluido.