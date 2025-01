El PSOE culpa al alcalde de Córdoba "perder fondos Edusi" al anular el contrato para ejecutar un carril bici

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha culpado este martes al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), de "perder fondos Edusi al anular el contrato para ejecutar el carril bici en el puente de San Rafael, tras la resolución aprobada en junta de gobierno local este lunes para la construcción de este carril bici por la empresa Obra Civil Cordobesa SL".

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha comentado que "tenían contratada la obra del carril bici y lo van a resolver, perdiendo la subvención de los Edusi, así que ni carril bici, ni subvención y obligación de indemnizar a la empresa".

El edil ha criticado que de los carriles bici previstos con fondos europeos "no han hecho ni uno", y ha recordado que "desde el Grupo Socialista planteamos la aprobación de una Estrategia Municipal para el Transporte en Bicicleta, con diversas líneas de actuación que abordan, no solo los beneficios en salud para aquellos que se desplazan en bicicleta, sino también en cuestiones de movilidad, liberar espacio y reducir la contaminación atmosférica y la emisión de ruidos, pero es evidente que el alcalde no apuesta por una movilidad sostenible y saludable".

Dobladez ha comentado que "han enterrado definitivamente el proyecto para construir un carril bici que cruce el Puente de San Rafael de Córdoba, una iniciativa pendiente desde el año 2018, que incluso se adjudicó a una empresa en 2022, y que queda anulado porque el Área de Movilidad y Vía Pública reconoce que actualmente las obras contempladas no se han ejecutado y no sería posible ejecutarlas con fondos Edusi, al haber finalizado el plazo de ejecución previsto".

El proyecto se dividía en cuatro lotes, con un presupuesto que superaba el millón de euros: Travesía A-431, Avenida Manolete, Puente de San Rafael y N-IV y acceso al Puente del Arenal.

"A día de hoy, ninguno se ha ejecutado, por lo que resulta escandaloso que una ciudad que aspiraba a ser Capital Verde Europea tenga que devolver la financiación e indemnizar a las empresas por no ejecutar los carriles bici comprometidos, renunciando de forma sistemática a implantar medidas que favorezcan una movilidad más sostenible", según ha señalado Dobladez.

El capitular ha concluido reprochando al gobierno local del PP que "continuamos sin saber nada del servicio de bicicletas compartidas y exigimos su reposición inmediata en los términos que aprobamos en el Pleno de marzo, y sobre los que aun no se han comenzado los trabajos". Ello incluye "paradas en todos los barrios, con bicicletas cuyo modelo debe ser decidido en la Comisión de Movilidad, un mapa de paradas que garantice el acceso de bicicletas y aparcamientos en toda en la ciudad".