PSOE-A culpa a Moreno del "decepcionante" inicio del curso universitario en Andalucía con "más privatización"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha denunciado este viernes que el inicio del curso universitario "vuelve a ser decepcionante" en esta comunidad autónoma "por la decisión" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de "seguir avanzando en la privatización y retrocediendo en financiación pública y en la mejora de los procesos administrativos".

En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla, el portavoz socialista de Universidades, Antonio Ruiz, ha criticado que el Gobierno del PP "opta por el mercadeo de títulos en lugar de apostar por la calidad" de los estudios superiores en Andalucía, con "incumplimientos en la financiación de las universidades públicas y recortes en investigación, y con tal desidia en la gestión administrativa que miles de familias continúan en vilo con sus hijos en listas de espera para ingresar en grados o estudios que tienen errores".

Según ha informado el PSOE-A en una nota, Antonio Ruiz ha explicado que la Consejería de Universidades lleva "desde julio sin solventar el problema", y que personal funcionario de Acceso de varias universidades públicas lo achacan a fallos "sin precedentes y de difícil solución a corto plazo".

"Hay estudiantes que aún ni saben en qué posición están en la espera, y es caótico", ha alertado el parlamentario socialista, que ha censurado que la respuesta del consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, sea "culpar a un algoritmo que lleva años funcionando y que ahora causa errores sobre el que no dan con la tecla", y ha lamentado que la solución del Gobierno andaluz sea "añadir más incertidumbre" a las personas afectadas.

En materia de financiación de las universidades públicas andaluzas, el representante socialista ha compartido con los rectores que el plan de infraestructuras presentado "a bombo y platillo" por Moreno y su Gobierno "es un fiasco".

En esa línea, ha aseverado que resulta "absolutamente insuficiente" tras la bajada a 80 millones de euros de presupuesto, "85 millones menos, casi la mitad que el anterior programa de 2020 a 2023, que contaba con 165 millones", según ha puesto de relieve.

"INSENSIBILIDAD DEL GOBIERNO DEL PP-A HACIA UNIVERSIDADES PÚBLICAS"

Tras incidir en que Moreno y su consejero "baten récord de comunicados de oficiales de quejas" formulados por rectores, Antonio Ruiz ha puesto como ejemplo "sangrante" de la "insensibilidad" del Gobierno del PP-A hacia las universidades públicas la retirada de la escuela de Enfermería San Juan de Dios como centro adscrito de la Universidad de Sevilla para "entregarlo a una entidad privada madrileña", la Pontificia de Comillas.

El representante del PSOE-A ha denunciado que el presidente de la Junta y su consejero "mintieron a los rectores y en el Parlamento andaluz al negar expresamente una operación que llevaban meses negociando", y que culminó en julio con la publicación del trasvase en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Es grave y sienta un precedente muy peligroso para las universidades públicas", ha advertido Ruiz, toda vez que el Gobierno andaluz del PP "abre la veda para que cualquier grupo empresarial o fondo de inversión tiente a centros adscritos para abandonar el tutelaje de las universidades públicas", ha abundado.

Antonio Ruiz ha insistido en criticar que Moreno "permite que entre una universidad no andaluza en el sistema andaluz sin control parlamentario y sin proyecto de ley, en un proceso de raya la ilegalidad", ha añadido, en referencia a que la Pontificia de Comillas ofertaba plazas en su centro adscrito en Sevilla antes de que se ejecutara el traspaso.

"Moreno Bonilla permite que las universidades privadas primero actúen y después pidan permiso", ha censurado el parlamentario socialista, y ha criticado que "en dos años de mayoría absoluta del PP aterrizan en Andalucía cinco privadas".

Ruiz ha resaltado que "Moreno bate el récord de Ayuso en Madrid", y ha respaldado la reclamación de la rectora de la Universidad de Huelva al presidente de la Junta para que exija a las universidades privadas "los mismos requisitos de calidad que a las públicas, porque ahora tiene mucha manga ancha" y "opta por el mercadeo de títulos en lugar de apostar por la calidad, sobre todo en investigación e innovación", ha añadido.

Finalmente, Antonio Ruiz ha sostenido que Juanma Moreno "no puede sacar pecho con la financiación universitaria porque no cumple lo pactado y las gerencias de las universidades públicas confirman que faltan 25 millones de euros por abonar por parte de la Junta, un presupuesto sin el que muchas entidades no podrán asumir las subidas salariales acordadas", según ha concluido.