PSOE-A demanda a la Junta desde el Parlamento un plan para eliminar aulas prefabricadas en Andalucía esta legislatura

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 7 de noviembre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere reclamar a la Junta "un plan específico y extraordinario de infraestructuras para eliminar las aulas prefabricadas o las existentes fuera de las aulas en Andalucía", que "permita en la presente legislatura la eliminación de todas esas aulas en el horizonte de los próximos dos cursos escolares".

Así figura entre las reivindicaciones de esta iniciativa parlamentaria, consultada por Europa Press, cuyo debate está incluido en el orden del día de la sesión plenaria de esta semana, que se celebrará entre el próximo miércoles día 6 y el jueves 7, jornada esta última en la que el PSOE-A defenderá esta PNL.

En concreto, el Grupo Socialista quiere con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "crear un plan específico y extraordinario de infraestructuras para eliminar las aulas prefabricadas o las existentes fuera de las aulas en Andalucía, dotado suficientemente en cada anualidad con partidas provenientes del presupuesto de la Junta de Andalucía, que permita en la presente legislatura la eliminación de todas esas aulas en el horizonte de los próximos dos cursos escolares".

Desde el PSOE-A plantean que el "presupuesto global" de este plan "para todas sus anualidades" sea "fijado por el Gobierno en el momento de aprobar" el mismo.

Asimismo, el Grupo Socialista propone que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno "a que se dé absoluta prioridad, con ese plan específico y extraordinario, a las infraestructuras necesarias para eliminar prefabricadas y aulas fuera de las aulas en aquellos municipios donde existan prefabricadas o aulas fuera de aulas, y particularmente en los centros educativos de esos municipios donde se dé esta situación".

En tercer lugar, la iniciativa socialista plantea instar desde el Parlamento a la Junta a "que cada nueva aula prefabricada que se instale a partir de la aprobación del plan, o aula fuera de un aula que se establezca en un centro educativo público de Andalucía, deberá de ir acompañada en el acuerdo de instalación de una propuesta financiada para su eliminación en el periodo máximo de dos cursos escolares a contar desde su instalación, donde se indique cómo se va a hacer".

Otra propuesta de esta iniciativa pasa por instar desde el Parlamento a la Junta a crear "un registro o censo público con las aulas en espacios de los centros educativos que no estaban destinados a aulas y las aulas que existen en barracones escolares, indicando municipio y centro". El PSOE-A plantea que en dicho registro se haga "constar las infraestructuras en ejecución que permitirán su eliminación", y se den "de baja las que se vayan eliminando", a la vez que se den "de alta las nuevas y la propuesta financiada para su eliminación".

Finalmente, el Grupo Socialista pedirá el jueves que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno "a que se incorpore la primera anualidad del plan en el presupuesto de la Junta de Andalucía en elaboración para el ejercicio 2025", así como a que "en las cifras y datos de cada curso escolar concluido se incorpore el número de aulas, alumnado y profesorado que desarrolla sus clases en cada provincia en aulas prefabricadas o en aulas provisionales fuera de espacios destinados a aulas en los centros educativos".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

En el apartado de exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el Grupo Socialista subrayan que "en el curso escolar 2022/2023, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo en respuestas parlamentarias, había más de 500 aulas en barracones escolares o módulos de prefabricadas en Andalucía, sin contar los grupos escolares que no dan sus clases en un aula, sino que lo hacen en salones de actos, bibliotecas, salas de profesores u otros espacios que no son aulas propiamente dichas, y que al no disponer de las mismas en el centro se les ha ubicado en otros espacios".

En el curso 2023/2024, "el Gobierno andaluz incluso ha aumentado ese número en provincias como Almería, donde el número de aulas superó las 130 en el curso pasado, cerrándose el curso con cerca de 600 en toda Andalucía", advierte la iniciativa socialista, que remarca que "esas aulas prefabricadas suponen que más de 15.000 escolares estudian en ellas en Andalucía, y que cerca de un millar de docentes trabajan en las mismas, a los que hay que sumar los que lo hacen en espacios de los centros educativos que no son aulas".

Advierten desde el PSOE-A de que "las clases improvisadas en espacios que no son aulas es una opción que la Junta de Andalucía está empleando para no instalar más aulas prefabricadas", y "ambas realidades, muy presentes en muchos centros educativos públicos de Andalucía, ponen de manifiesto la necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras, a pesar de haber descendido la población escolar en los centros públicos en más de 105.815 escolares, fundamentalmente en los últimos cuatro años, y de haberse incrementado los fondos públicos en el presupuesto en un 53%".

Para el Grupo Socialista, "el aumento progresivo de los barracones escolares y de las aulas fuera de las aulas, justo cuando se ha incrementado el presupuesto en un 53%, hasta los 3.077 millones de euros, mientras ha descendido la población escolar en las infraestructuras de titularidad pública en más de 105.000 escolares, pone de manifiesto la necesidad de priorizar las inversiones para generar espacios físicos en los centros públicos donde este problema está presente y garantizar que en aquellos casos donde sea necesaria su instalación exista un compromiso firme para su eliminación en un corto espacio de tiempo".

En esa línea, el planteamiento socialista es que "los municipios donde existen centros públicos educativos con aulas prefabricadas o con aulas fuera de las aulas deberían ser prioritarios en las inversiones que se hagan con el presupuesto" de la Junta en infraestructuras educativas "para garantizar una respuesta adecuada a la escolarización en Andalucía", y, dentro de esos municipios, deben ser prioritarios "los centros donde actualmente hay instalados barracones escolares".

Además, el PSOE-A considera que "cualquier prefabricada nueva que se instale debería llevar asociada una propuesta o compromiso firme de su eliminación en un corto espacio de tiempo, destinando para ello, en las inversiones del presupuesto, fondos a tal fin de manera específica".

"Entendemos que esta realidad de entre 500 y 600 aulas en módulos prefabricados que hay en Andalucía y no sabemos si otras tantas o más en aulas improvisadas en espacios que no estaban destinados a aulas (...), bien merece, en un momento en el que baja la población escolar y suben los fondos del presupuesto de la Junta de Andalucía, un plan específico y especial en la presente legislatura que garantice su eliminación en el horizonte temporal de dos años desde su aprobación, y que, a su vez, nos dote de la garantía de que cualquier prefabricada nueva llevará asociada una inversión para su eliminación en dos cursos desde su instalación", zanja la argumentación del Grupo Socialista.