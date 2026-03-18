PSOE denuncia "el abandono" de Mogón (Jaén) un mes después del temporal

Víctor Torres en su visita a Mogón para comprobar el estado de esta pedanía de Villacarrillo tras el temporal - PSOE

VILLACARRILLO (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado "el abandono" de Mogón (Jaén) un mes después del tren de borrascas. Los socialistas han responsabilizado al alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles (PP), por no haber atendido las necesidades de uno de los núcleos de población "más afectados".

"Un mes después, todavía siguen los restos del temporal y podemos ver en el barrio de la Barca las señales de la falta de actuación del Ayuntamiento, que es el competente", ha criticado el parlamentario autónomico socialista Víctor Torres.

Torres ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una visita a la zona afectada, junto a las secretarias generales del PSOE de Villacarrillo y Mogón, Rosa Espino y Rosa María Jiménez. El Ayuntamiento "no ha actuado ni siquiera en la vía pública, que tuvo que ser limpiada por los propios vecinos de Mogón en lugar de ser acometida por los servicios de mantenimiento y limpieza urbana del Ayuntamiento", ha detallado Torres.

El parlamentario ha señalado que la limpieza de los cauces que pasan por el casco urbano "también es competencia municipal", pero lo que está haciendo el Ayuntamiento, según Torres, "es la marca de la casa del PP: lavarse las manos tanto en la emergencia como en la respuesta para recuperar la normalidad".

Ha añadido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tampoco ha adoptado ni una sola medida a favor de las entidades locales" y "tampoco ha impulsado ayudas a favor de los particulares desalojados, con daños en sus viviendas".

Frente ello, ha contrapuesto que el Gobierno de España sí ha dado "una respuesta rápida", con un decreto que "no se deja a nadie atrás", con ayudas para reparar daños en las viviendas, para agricultores que han perdido su cosecha, para autónomos y pequeños y medianos empresarios que tuvieron menos ventas y para que ayuntamientos, como el de Villacarrillo, "puedan tener recursos".

A este último respecto, Torres ha advertido que desde el PSOE estarán "muy pendientes de ver dónde se gastan esos recursos, porque un mes después el Ayuntamiento de Villacarrillo todavía no ha hecho nada".

Por su parte, Rosa Jiménez ha lamentado la falta de respuesta del Ayuntamiento en materia de mantenimiento y limpieza para restablecer el orden y recuperar las zonas inundadas en Mogón. "Después de casi un mes, aún nos encontramos con situaciones complicadas. Como mínimo, la limpieza debería haberse restablecido en esta pedanía", ha dicho Jiménez.

Por su parte, Rosa Espino ha aseverado que Mogón es "una de las zonas más afectadas por las borrascas" del mes pasado y, en este contexto, ha destacado que el PSOE ha celebrado una asamblea abierta para informar a la ciudadanía de las ayudas que ha puesto el Gobierno de España para rehabilitar viviendas, recuperar enseres que han perdido en las inundaciones y asistir a las familias desalojadas.

"El PSOE de Mogón y de Villacarrillo está a disposición de la gente para tramitar las ayudas que necesiten para que puedan volver a la normalidad cuanto antes", ha concluido Espino.