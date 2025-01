PSOE-A denuncia la "cacería" que se ha iniciado en la Junta contra los interventores que alertan de "ilegalidades"

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A, María Márquez, ha denunciado este lunes la "cacería" que el Gobierno de Juanma Moreno ha iniciado contra los interventores de la Junta que alertan de "irregularidades e ilegalidades" en el ámbito de los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En rueda de prensa en Sevilla, Márquez ha indicado que hoy se ha conocido el "cese de la cúpula de la Intervención General de la Junta de Andalucía". "No tuvieron bastante con cortarle la cabeza a la interventora general, que fue la que denunció que se estaban dando contratos sanitarios a la privada, sin control, a dedo y que había irregularidades e ilegalidades", ha señalado.

Para Márquez, la "cacería, ya no solo política, sino también a los empleados públicos que se atreven a denunciar la corrupción sanitaria en la Junta de Andalucía, se amplía a cuatro interventores, la cúpula de los empleados públicos que tenían acceso y que saben lo que está pasando en el ámbito sanitario".

"Esto nos parece gravísimo; una operación peligrosa, porque evidentemente están intentando que no quede rastro, y que todo el que sabe algo ya no lo sepa y que todo el que trabajaba en este ámbito denunciando lo que estaban haciendo, que no lo denuncie", ha indicado Márquez.

"Cuidado con lo que está pasando dentro de la Intervención General en la Junta de Andalucía, porque estos movimientos evidentemente no son casuales, nada es casualidad en política y menos esto", ha añadido.