PSOE denuncia el "importante incremento" en la lista de espera de Neurología en Jaén por la falta de profesionales

Respuesta a una queja vinculada al servicio de Neurología - PSOE

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Nines Díaz ha denunciado la situación de la sanidad pública en la provincia de Jaén, tras revelar que la Junta de Andalucía ha reconocido por escrito "un importante incremento en la lista de espera para todas las consultas de Neurología" en el Hospital de Jaén.

Según el PSOE, esta situación es consecuencia directa de la "incapacidad" del Gobierno autonómico para contratar y cubrir las vacantes de profesionales en la plantilla de neurólogos.

A través de un comunicado, Díaz ha explicado que el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha admitido, en una respuesta escrita a la queja de una paciente, que "en los últimos meses se ha producido una disminución de los profesionales disponibles" en el Complejo Hospitalario de Jaén. Esta falta de personal está afectando tanto a las consultas derivadas desde Atención Primaria como a las interconsultas hospitalarias y a las revisiones.

La parlamentaria del PSOE ha calificado la situación de "vergüenza absoluta" y ha detallado que existen pacientes que, tras esperar más de dos años y medio para una primera consulta, se encuentran ahora con que las citas para revisión y resultados de pruebas diagnósticas "también se están prolongando más de un año".

"Es insoportable tener síntomas y dolores, esperar más de dos años y medio para que te vean por primera vez y ahora pasarte más de otro año esperando los resultados de las pruebas para ver el diagnóstico o el tratamiento", ha lamentado Díaz, quien ha criticado duramente la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Asimismo, la socialista ha cuestionado la labor de la Consejería de Salud, señalando que el déficit de neurólogos en el centro hospitalario jiennense se arrastra desde hace varios años "sin que Moreno Bonilla haya puesto el más mínimo remedio". A su juicio, el PP está utilizando la gestión de los recursos públicos para "engordar el negocio de unos pocos a costa de la salud de todos".

Finalmente, Díaz ha tildado de "inadmisible" que no se mejoren las condiciones de contratación de los profesionales sanitarios en Jaén mientras, de forma paralela, se "desvían 22 millones de euros a la sanidad privada", obligando a los pacientes de la provincia a desplazarse a otros puntos de Andalucía o de España para poder realizarse pruebas diagnósticas.