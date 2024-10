El PSOE-A denuncia las "mentiras" de la Junta con los centros de crisis para víctimas de agresión sexual

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Mercedes Gámez, ha denunciado este viernes las "mentiras" y la "falta de compromiso" de la Junta de Andalucía con los centros de crisis para víctimas de agresiones sexuales, cuya creación establece la Ley Orgánica Integral de Libertad Sexual para prestar una atención 24 horas e integral a las víctimas hasta su completa recuperación.

Ha señalado que, "a día de hoy, seis provincias andaluzas, entre ellas Jaén, solo contarán con una estructura móvil de 90 metros cuadrados". Además, la licitación para su puesta en marcha "excluye la atención jurídica, no contempla la atención 24 horas y únicamente va a suponer la contratación en cada provincia de una psicóloga y una trabajadora social a media jornada".

Así lo ha indicado Gámez en rueda de prensa en la capital jiennense, donde ha preguntado "por qué la Junta de Andalucía abre centros 24 horas que no van a estar abiertos 24 horas".

"¿Por qué debe prestar un servicio presencial 24 horas y lo va a prestar sólo ocho horas? ¿Y cómo se va a prestar un servicio integral ocho horas cuando va a tener sólo a dos profesionales a media jornada? Es del todo ilógico", ha asegurado.

La parlamentaria socialista ha criticado, igualmente, que unas provincias tengan "espacios de 500 metros" y otras, como Jaén, vayan a contar "con unos escasos 90 metros en espacios modulares y evidentemente con menor capacidad de atención".

Ha apuntado, además, que "la consejera dijo que no iban a ponerle el nombre a estas estructuras", pero en la primera que se está levantando en Almería "el logo de la Junta aparece bastante claro". "No sabemos si es que la consejera no sabe lo que está haciendo su propia Consejería", ha apostillado.

Gámez ha detallado que la Junta de Andalucía recibió doce millones de euros para la puesta en marcha de estas instalaciones antes del 31 de diciembre de 2023. En primer lugar, sacaron licitación en 2022 para intentar adquirir cuatro inmuebles en Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba.

En las otras cuatro provincias decían que adecuarían edificios ya existentes. "Ésta fue la primera mentira de la consejera", ha afirmado. Tras declararse desiertos los procedimientos, la consejera aseguró que habría centros de crisis en plazo, lo que constituye "su segunda mentira".

Al hilo, ha señalado que la UE concedió prórroga de un año, la Junta volvió a sacar la licitación y los lotes quedaron nuevamente desiertos, salvo el de Sevilla, que es donde han adquirido un edificio de 500 metros cuadrados. En el caso de Huelva, sí se quedan con un edificio rehabilitado, "pero a las otras seis provincias las condenan a estructuras móviles".

También se ha referido a la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía la próxima semana y ha exigido que, "en materia de igualdad y violencia de género, deje de hacer lo que lleva seis años haciendo, que es amortizar las partidas presupuestarias, usar el dinero del Gobierno de España para aminorar la aportación que realiza la Junta".

"Es sorprendente que en lugar de aumentar las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género, nos encontramos con que la Junta cada vez pone menos dinero", ha subrayado la secretaria de Igualdad del PSOE-A.