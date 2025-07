El PSOE denuncia talas de árboles en la Avenida Juan Pablo II, una de las vías "más castigadas" por el calor en Granada

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su preocupación y rechazo "ante la tala de varios árboles de gran porte y aparentemente sanos en la Avenida Juan Pablo II", una de las vías "más castigadas" por el calor. Además, ha afeado que ha sido ejecutada esta semana "en pleno verano" y sin ofrecer "ninguna explicación a la ciudadanía".

Según ha informado el grupo en un comunicado, el concejal socialista Jacobo Calvo ha denunciado "la tala sin explicación alguna, sin participación vecinal y en un momento donde las sombras son más necesarias en una ciudad con las altas temperaturas de Granada".

El edil ha explicado que se han talado tres árboles de gran porte y se ha practicado una poda severa a otros tres, dejando sus copas "drásticamente reducidas", mientras otro árbol más está señalado "para una tala inminente".

Para Calvo, "esta actuación vuelve a evidenciar la política ambiental del Partido Popular: tala sin justificación, poda indiscriminada y cero transparencia". Ha indicado que esta acción "se produce aprovechando las vacaciones para evitar la crítica ciudadana y dejando a nuestras calles cada vez más expuestas al calor".

Ha subrayado que la Avenida Juan Pablo II es una de las zonas con mayor dureza térmica de Granada, flanqueada por calzadas con abundante asfalto y poca vegetación, "donde las sombras naturales son fundamentales para hacer el espacio habitable y proteger a personas mayores, niños y peatones frente a las altas temperaturas".

"Ya existen seis alcorques vacíos entre la Avenida de Madrid y la rotonda de Alcampo, resultado de talas recientes o de árboles eliminados anteriormente que no han sido repuestos, convirtiendo la avenida en un espacio más hostil y menos amable para el peatón, mientras otras ciudades trabajan para incrementar su masa arbórea", añade Calvo.

Por parte de la formación, se critica que es un nuevo episodio de eliminación de árboles, "después de talas tan sonadas como la residencia de estudiantes, o en el futuro parque de la antigua chatarrería".

"Granada no puede permitirse perder ni un solo árbol más mientras otras ciudades incrementan su arbolado para combatir el cambio climático", ha señalado Calvo, quien ha reclamado al equipo de Gobierno del PP "la reposición urgente de todos los árboles eliminados, la publicación inmediata de la planificación de podas y talas, y la adopción de estas decisiones con transparencia y participación ciudadana".

Desde el PSOE "pedimos sentido común, planificación y una política verde de verdad, no anuncios vacíos mientras se cortan ejemplares en silencio". "La falta de modelo de Carazo se vuelve a evidenciar. No hay una estrategia para mejorar la calidad del aire ni para luchar contra el cambio climático. No apostar por el arbolado en Granada es no apostar por la salud de los granadinos", concluye el edil.