El PSOE destaca que el Gobierno de España invertirá casi 18 millones para el impulso del aeropuerto de Córdoba

El diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral en el Aeropuerto de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha valorado la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que contempla una inversión de casi 18 millones de euros en el Aeropuerto de Córdoba durante el periodo 2027-2031.

Según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha destacado que esta inversión "demuestra con hechos el compromiso del Gobierno de España con Córdoba y con una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social de toda la provincia", al tiempo que ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía que acompañen el esfuerzo inversor del Gobierno de España "con una estrategia ambiciosa de promoción, captación de rutas y aprovechamiento económico y turístico del aeropuerto".

Así, ha añadido que "el Partido Socialista en Córdoba está en lo importante: en la generación de empleo, en la creación de riqueza, en el fortalecimiento de nuestros servicios públicos y en la apuesta por las infraestructuras estratégicas que permiten que una provincia avance. Porque detrás de cada inversión pública hay oportunidades para nuestras empresas, para nuestros autónomos, para quienes buscan un empleo y para las familias que quieren desarrollar aquí su proyecto de vida".

El diputado socialista ha insistido en que una inversión de estas características no puede medirse únicamente en kilómetros de pista, edificios o equipamientos. "Se mide también en puestos de trabajo, en actividad para nuestras empresas, en visitantes que llegan, en hoteles y comercios que venden más y en nuevas posibilidades para los municipios de toda la provincia", ha explicado.

El plan aprobado incluye la adecuación del pavimento de la pista y de la plataforma, la ampliación del edificio del servicio de extinción de incendios y distintas actuaciones de sostenibilidad, entre ellas la instalación de tecnología LED.

Para Mayoral, estas intervenciones permitirán disponer de "un aeropuerto más moderno, más seguro y más sostenible, preparado para responder a las oportunidades que se presenten en los próximos años y para contribuir al crecimiento de Córdoba".

"Las infraestructuras no son un fin en sí mismas. Sirven para acercar territorios, atraer inversiones, facilitar la actividad económica y mejorar la vida de la gente. Por eso esta actuación tiene una dimensión profundamente social: porque ampliar las oportunidades de Córdoba significa combatir la desigualdad territorial y evitar que nuestros jóvenes tengan que marcharse por falta de futuro", ha defendido.

Mayoral ha señalado que el Aeropuerto de Córdoba debe convertirse en una herramienta al servicio del turismo, la industria, la logística, la cultura y el conjunto del tejido productivo cordobés. "Córdoba tiene talento, empresas, patrimonio y capacidad para crecer. Nuestra responsabilidad es dotarla de las infraestructuras necesarias para transformar todo ese potencial en empleo estable y riqueza compartida", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "Córdoba está en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez, no con anuncios vacíos ni con titulares pasajeros, sino con planificación, recursos y actuaciones concretas".

"El aeropuerto de Córdoba ha dejado de ser una infraestructura olvidada para convertirse en una pieza con presente y con futuro. Sabemos que todavía queda camino por recorrer y que debemos seguir ganando conexiones, pasajeros y actividad, pero para crecer hacen falta instalaciones preparadas, seguridad y capacidad operativa. Y eso es lo que garantiza esta inversión", ha señalado.

En este sentido, Mayoral ha hecho una reclamación al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía señalando que "el Gobierno de España hace su parte: aprueba la inversión, moderniza las instalaciones y garantiza que Córdoba forme parte de la planificación aeroportuaria nacional. Ahora necesitamos que todas las administraciones trabajen juntas para llenar esta infraestructura de actividad y convertirla en más empleo, más empresas y más oportunidades", ha afirmado.

El DORA III contempla cerca de 13.000 millones de euros para el conjunto de la red aeroportuaria española y 1.267 millones para los aeropuertos andaluces. Las inversiones serán financiadas con los ingresos del sistema aeroportuario gestionado por AENA y se acometerán manteniendo prácticamente congelada la tarifa aeroportuaria media, cuyo incremento será de apenas tres céntimos por pasajero al año.

"Ésa es la diferencia entre hablar de Córdoba y trabajar por Córdoba. El Gobierno de Pedro Sánchez invierte, moderniza nuestras infraestructuras y crea las condiciones para generar empleo y riqueza. Frente al ruido y la confrontación permanente, el Partido Socialista seguirá centrado en lo que verdaderamente importa: mejorar la vida de la gente y construir una Córdoba con más oportunidades, más igualdad y más futuro", ha concluido Mayoral.