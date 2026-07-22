PSOE destaca en Granada la inversión de 11 millones del Gobierno para Guadix y comarca por los daños de las borrascas

El senador del PSOE por Granada, Pepe Entrena, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadix, Belén Porcel, y la alcaldesa de Bácor-Olivar, Laura Martínez. - PSOE

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Granada, Pepe Entrena, ha destacado la inversión "histórica" que el Gobierno de España ha destinado a Guadix y a los municipios de la comarca para reparar los daños ocasionados por las borrascas del pasado invierno y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante futuros fenómenos meteorológicos extremos.

En una comparecencia en el recinto ferial, Entrena ha resaltado que el Gobierno de España ha aprobado actuaciones en 17 municipios de la comarca de Guadix, con una inversión global superior a los 11 millones de euros destinada a la reparación de infraestructuras municipales, equipamientos públicos, sistemas de saneamiento, caminos vecinales y actuaciones en cauces urbanos y no urbanos.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadix, Belén Porcel, ha destacado que el Gobierno de España ha concedido cerca de dos millones de euros para financiar actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados por las tormentas e inundaciones registradas el pasado mes de febrero, tanto en los anejos como en la entidad local.

Porcel ha detallado que entre las actuaciones financiadas se encuentran la reparación del recinto ferial, con una inversión de 348.000 euros; la mejora de la captación municipal de abastecimiento de agua potable, con 237.000 euros; la reparación de las cubiertas del antiguo seminario, con 200.000 euros; y las del pabellón municipal de deportes, con casi 182.000 euros.

Asimismo, ha destacado la reposición del puente-vado de acceso a Paulenca, con una inversión de 360.000 euros, una actuación que el PSOE venía reclamando desde hace meses debido a su deterioro y a la necesidad de garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

También se actuará en la pavimentación de la calle Ventas de Hernán Valle, en la reparación del muro lateral del acceso al cementerio de Belerda, en la reposición de señales de tráfico dañadas por el temporal y en la reparación de los muros del camino de acceso a la estación depuradora de Guadix.

Por su parte, la alcaldesa de Bácor-Olivar, Laura Martínez, ha agradecido al Gobierno de España la concesión de 400.000 euros del dinero para reparar una decena de calles de la entidad local autónoma que resultaron gravemente dañadas por las lluvias.