El PSOE dice que "Moreno esconde tanto las siglas del PP que no presenta ni programa para comparar"

CÓRDOBA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de la candidatura del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha afirmado este miércoles que el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, "está escondiendo tanto las siglas del PP en la precampaña electoral que incluso no ha presentado ni programa electoral de cara a la cita con las urnas el 19 de junio para que los ciudadanos puedan contrastar modelos y propuestas".

En una nota, Ambrosio ha insistido en "la necesidad de que los andaluces se movilicen de cara al 19 de junio" y de que "hagan un uso responsable de su voto y participen en la cita electoral para tomar decisiones de calado sobre su presente y su futuro", a lo que ha añadido que los socialistas se van a "empeñar en hacer una campaña limpia y honesta en la que poner sobre la mesa las propuestas e iniciativas para que se puedan contrastar con el adversario político".

"Los socialistas tenemos claro qué modelo de campaña nos gusta y estamos viendo estos días, por lo contrario, cómo Moreno Bonilla rehúye la posibilidad de un debate cara a cara con nuestro candidato, Juan Espadas; rehúye hacer público cuál es su programa electoral, que desconocemos a día de hoy cuando faltan 25 días paras las elecciones; rehúye incluso de la ideología de su partido al ocultar las siglas del PP, y, lo que más preocupa, Moreno Bonilla no le hace ascos, en ningún momento, a la compañía de la ultraderecha de Vox", ha sostenido.

Frente a ello, la socialista ha defendido "la campaña limpia y honesta que plantea el PSOE, centrada en propuestas y bajo el compromiso de un programa electoral, enseñando nuestras siglas, las del PSOE, porque nos sentimos orgullosos de lo que hemos realizado en esta tierra cuando esta semana, precisamente, se cumplieron 40 años del primer gobierno socialista en la comunidad autónoma y que ha sido, junto con los andaluces, el gran artífice y protagonista del desarrollo de Andalucía".

En este punto, la candidata ha dicho que "el 19J hay dos opciones: volver a los retrocesos y recortes que plantea Moreno Bonilla, ahora además de la mano de la ultraderecha con Olona, o bien volver a recuperar la confianza en el PSOE de Andalucía y en Juan Espadas para avanzar y progresar sin dejarnos a nadie atrás".

Así, ha abundado en que "el modelo de Moreno Bonilla ha abandonado durante estos tres años y medio a los alcaldes, que han tenido que hacerle las tareas al gobierno de la Junta de Andalucía, porque si por algo se ha señalado ha sido por el recorte de los servicios públicos".

"QUEJAS DEL FUNCIONAMIENTO"

Ambrosio ha indicado que "no hay ni un ciudadano que no tenga quejas del funcionamiento del sistema público de salud en esta legislatura, donde se ha apreciado el colapso en la atención primaria, urgencias saturadas, demoras en las citas para especialistas de casi tres meses y de hasta 180 días para una intervención quirúrgica".

Y todo ello, según ha relatado, "con los profesionales sanitarios saturados y tensionados, y la respuesta de Moreno Bonilla ante todo ese esfuerzo y sacrificio se ha contestado de una sola manera: 8.000 sanitarios despedidos y otros 12.000 que a día de hoy están en la cuerda floja esperando saber si se quedan o se marchan".

También en educación, donde Ambrosio ha apuntado que "Moreno Bonilla lleva tres años y medio recortando y eliminando unidades públicas, hasta 2.000 plazas desaparecidas y 3.000 docentes despedidos, y sin embargo amplía los conciertos para la educación privada no sólo en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, sino que ya está privatizando los estudios de Bachillerato, FP y Universidad".

Y en Dependencia, donde la candidata ha afeado que "Moreno Bonilla hubiese metido la tijera en otro de los grandes servicios públicos como es la Ley de Dependencia, dejando que la media de espera entre que los ciudadanos solicitan una prestación hasta que reciben respuesta esté en 713 días, casi dos años, lo que en muchas ocasiones hace que el usuario nunca llegue a recibirla porque ha fallecido".

"Nosotros tenemos muy claro que la Ley de Dependencia da dignidad a los mayores y dependientes y que trabajaremos por acortar los plazos y reducir a un máximo de cien días los que transcurran desde que se solicita una prestación hasta que se obtiene una respuesta", ha aseverado.

La candidata socialista se ha referido a que "el modelo de las derechas es el del desmantelamiento de los servicios públicos, el del engaño a la ciudadanía a través del marketing político como es la bajada de impuestos que sólo ha afectado a las grandes fortunas y que no ha llegado a la gran mayoría, y el de la incompetencia e incapacidad en la gestión, como se demuestra en la devolución de fondos europeos por no poder ejecutarlos, cuando son la tabla de salvación para la recuperación de nuestra tierra".

Frente a ello, ha defendido la propuesta de Juan Espadas y del PSOE de Andalucía, que se comprometen a "reforzar los servicios públicos, con una gran apuesta para reducir a la mitad las cifras del desempleo en Andalucía en la próxima legislatura usando los fondos europeos y colaborando con la iniciativa privada a través de una ley para garantizar la primera oportunidad laboral a los jóvenes".

MUNICIPALISMO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

Según ha expuesto Ambrosio, "nuestro modelo apuesta por el municipalismo, la política de las distancias cortas y de la cercanía, ésa en la que se conocen los problemas de primera mano y se le puede dar las soluciones a la medida", a la vez que ha hecho hincapié en las políticas de igualdad, "una de las mayores diferencias entre el gobierno de Moreno Bonilla y el modelo que propone Juan Espadas".

"Desgraciadamente, esta semana hemos tenido otro asesinato de una mujer en la provincia de Córdoba que eleva ya a 15 las víctimas mortales a manos de la violencia machista en lo que llevamos de año", ha lamentado la candidata, quien ha apostillado que "es la máxima expresión de la discriminación entre hombres y mujeres, el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer".

Al respecto, ha comentado que "cuando se habla de igualdad, hay que evaluar lo que ha hecho Moreno Bonilla, más bien lo que no ha hecho, porque se suma a la discriminación y a los postulados de la ultraderecha de Vox".

En este sentido, ha dicho que la Junta "no ha tenido en cuenta al movimiento asociativo de mujeres ni al tejido feminista, que durante estos tres años y medio no han tenido un interlocutor válido en el gobierno de la Junta; ha reducido en dos millones de euros las ayudas que recibían las asociaciones de mujeres, y lo que es más grave, que el 27% del presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinado a Andalucía se ha quedado en el cajón, porque Moreno Bonilla no lo ha ejecutado".

Con este balance, Ambrosio ha remarcado que "queda claro que Moreno Bonilla no cree en las políticas de igualdad", mientras que "el programa de Juan Espadas habla de Igualdad con mayúsculas para, entre otras iniciativas, reducir la brecha salarial que separa a hombres y mujeres", ha resaltado.