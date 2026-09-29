PSOE en la Diputación de Jaén afea al PP que confunda "molestias" por las obras con "abandono" ferroviario

Pleno de la Diputación - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE afeado a los populares que intenten generar "pesimismo y sensación de caos" escudándose en las molestias de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, aclarando que la existencia de estas afecciones responde a que se está ejecutando un proyecto de gran relevancia para la provincia de Jaén.

Así lo ha trasladado el diputado provincial socialista José Luis Agea durante el pleno de la corporación provincial, donde ha contrastado esta situación con la "falta de gestión" del Gobierno andaluz.

"Llevamos ocho años de gobierno de Moreno Bonilla y no ha habido ni una molestia. Ya me gustaría que las hubiera por la zona del solar de la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia o el Área Logística de Linares, como está sucediendo en Antequera", ha dicho Agea.

Agea ha reprochado al PP que intente "confundir lo que son molestias con abandono". En este sentido, ha recordado que el verdadero abandono ferroviario se produjo durante los gobiernos de Aznar y Rajoy, periodos en los que la provincia sufrió un "considerable retroceso" y en los que los populares "se mantuvieron callados".

"Abandono son los 100.000 viajeros que se perdieron en la provincia cuando Rajoy quitó el intercambiador de Alcolea", ha sentenciado, incidiendo además en que las actuales obras en marcha son "compatibles con la circulación".

Frente a las críticas de la oposición, el diputado socialista ha puesto en valor el volumen de inversión que el Ejecutivo central está destinando a la provincia de Jaén para la mejora de su sistema ferroviario.

Entre estas partidas, ha destacado los 400 millones de euros para conectar la provincia con la Alta Velocidad y reducir el tiempo de viaje a Madrid a menos de tres horas, así como los 97 millones de euros dirigidos a la modernización de la línea convencional Linares-Baeza-Alcázar de San Juan.

A ello ha sumado los 45 millones de euros destinados a la Intermodal de Jaén, los cuatro millones para los accesos a la Estación de Renfe de la capital, los tres millones para la Estación de Linares-Baeza, y las licitaciones de la nueva base de mantenimiento ferroviario y del Centro de Competencias Digitales, ambos ubicados en Linares.

En esta línea, ha instado al PP de Jaén a reclamar a la Junta de Andalucía las infraestructuras pendientes de su competencia, entre ellas, la construcción del Puerto Seco de Linares y la playa de vías de Santana.

Además, el pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado, con los votos a favor del PSOE y el rechazo del PP, sendas mociones para exigir a la Junta de Andalucía la paralización inmediata de la explotación de la cantera La Lancha en Jódar, así como la restitución urgente de todas las líneas de transporte escolar suprimidas en la provincia y el blindaje de la educación pública.

En materia de medio ambiente y ordenación, la administración provincial ha reclamado al Gobierno andaluz la "paralización inmediata y la suspensión cautelar" de la concesión de explotación y del proceso de expropiación forzosa de la cantera de Jódar, aludiendo a "riesgos hidrogeológicos y sanitarios documentados".

El diputado socialista José Luis Hidalgo ha criticado el voto en contra del PP, afirmando que evidencia que el asunto "lo tienen amañado desde Sevilla". Hidalgo ha acusado a la Junta de actuar como "juez y parte" y de comportarse como "portavoces de la empresa".

Además, ha exigido que se incorpore al expediente la nota técnica que califica la mina como "actividad no permitida" en el perímetro protegido del acuífero y que se remita el caso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para emitir el informe de compatibilidad hídrica omitido.

Por otra parte, el pleno ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a reforzar la escuela pública, reducir ratios, evitar el cierre de unidades y proteger los centros rurales. La moción, que también ha contado con el voto en contra del PP, exige la restitución "urgente e inmediata" de todas las rutas de transporte escolar suprimidas en la provincia.

Asimismo, ha pedido responsabilidades políticas y ha señalado que mantener en el cargo al delegado de Educación, Francisco José Solano, hace al presidente provincial del PP, Erik Domínguez, "cómplice del desastre de la educación" en Jaén.

Finalmente, en el debate sobre la situación migratoria en Ceuta, la diputada socialista Pilar Parra ha defendido la "respuesta integral" desplegada por el Gobierno de España, que incluye un plan de ayudas de 309 millones de euros, la ampliación de recursos sanitarios y de seguridad, y la coordinación con la Unión Europea.

Parra ha afeado al PP que busque "desacreditar al Gobierno para buscar un rédito electoral" mediante "declaraciones incendiarias" y la generación de "alarma social". "Estar con Ceuta es cumplir la ley, proteger la convivencia y apoyar a los servidores públicos", ha aseverado la diputada, quien ha lamentado asimismo la "falta de cooperación" de comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Junta de Andalucía, en la acogida de menores migrantes.