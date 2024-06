PSOE-A: La ejecución de fondos europeos en Andalucía por parte del Gobierno supera en 12 puntos a la de la Junta

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Alicia Murillo, ha defendido este martes que la ejecución de fondos europeos en Andalucía por parte del Gobierno de España se ha situado "doce puntos por encima" de la realizada por la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado la parlamentaria socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha criticado que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP-A de Juanma Moreno, "sólo ha ejecutado 924 millones de euros de los fondos europeos, un 22%" del total, mientras que el Ejecutivo central ha ejecutado "ya 1.419 millones" en la comunidad, "doce puntos más, dos veces y media más" del nivel alcanzado por la administración autonómica.

Alicia Murillo ha querido con estos datos desmentir a la candidata número dos del PP al Parlamento europeo en las elecciones de este 9 de junio, la exconsejera andaluza Carmen Crespo, que "ha dicho que la mala gestión" del Gobierno de Pedro Sánchez "impedía que los fondos europeos llegasen a las empresas y pymes de Andalucía", algo que es "una absoluta mentira", según ha advertido la portavoz socialista.

En esa línea, la representante del PSOE-A ha pedido al PP que "basta ya de manipulación", porque "aquí el único Gobierno que ha devuelto fondos europeos que iban dirigidos a autónomos y pymes ha sido el de Juanma Moreno Bonilla, que ha devuelto 377 millones de euros de los autónomos y pymes de Andalucía", según ha reprochado antes de apostillar que la Junta "también ha devuelto los fondos europeos que venían para dotar de gratuidad a la educación infantil en Andalucía, algo muy necesario para muchísimas familias que ven como todos los meses tienen que pagar en torno a 200 euros por llevar a sus hijos a las escuelas infantiles", según ha puesto de relieve.

La representante del PSOE-A ha insistido en pedir a Carmen Crespo que "no nos manipule" y "no nos engañe" con su "discurso de fondos activados y movilizados, porque la realidad es que el dinero de los fondos europeos de la Junta de Andalucía todavía no ha llegado a las familias" de la comunidad autónoma, según ha denunciado.

LA JUNTA SÍ ES "MUY DILIGENTE" EN GASTAR FONDOS "EN PUBLICIDAD"

Alicia Murillo ha agregado que donde sí "es muy diligente" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "gestionando los fondos europeos" es para gastarlo "en patrocinio, en publicidad y en autobombo", al contrario de lo que ocurre, según ha criticado, para "gastar fondos europeos que vienen a viviendas, a política social, a autónomos, a pymes, a ayudas energéticas".

Así, la representante socialista ha denunciado que, durante el pasado año 2023, "sólo para trabajo autónomo, economía social y apoyo al sector empresarial, la Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar 438 millones de euros de fondos europeos"; mientras que el Gobierno andaluz "ha dejado sin gastar" en el pasado ejercicio "casi 150 millones de fondos europeos" en movilidad e infraestructuras viarias, así como "137 millones" para Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Además, la portavoz de Economía del Grupo Socialista ha acusado a la Junta de dejar "sin ejecutar 275 millones de euros" de fondos europeos "en ayudas a agricultores y ganaderos en el año 2023", al igual que "114 millones en sanidad, 158 millones en formación para el empleo, y 339 millones en vivienda sin gastar".

De igual modo, y ante el Día del Medio Ambiente que se celebra este miércoles, 5 de junio, la parlamentaria socialista ha señalado que "de los fondos que el Gobierno de España envía para la gestión del medio natural", el Ejecutivo de Juanma Moreno "ha ejecutado la ridícula cantidad de un 1%", equivalente a "500.000 euros de 44 millones que había disponibles", mientras que "sólo ha ejecutado el 47% de los fondos europeos para la gestión del medio natural", dejando "83 millones de euros sin gastar".

Tras desgranar estos datos, Alicia Murillo ha sentenciado que "queda claro" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para lo que tiene "voluntad" es "para gastar los fondos europeos en publicidad, autobombo y patrocinios, pero no en las políticas sociales y productivas que realmente son las que afectan a la ciudadanía" y para lo que el también líder del PP-A "es presidente de la Junta, para hacer políticas que lleguen a la gente", según ha advertido la representante socialista.

Tras ello, ha criticado que la "actitud" del PP ante los fondos europeos de recuperación por la pandemia de Covid-19 fue primero la de "boicotearlos", y, después, el presidente de la Junta "pidió más tiempo para ejecutarlos", y "más tarde los criticó, diciendo que iban destinados a cosas que no eran importantes", según ha continuado denunciando Alicia Murillo, que ha censurado también que el PP votó en contra de la "flexibilización" de los fondos europeos que pidió el PSOE en Europa.

Y, "por último", los 'populares' que gobiernan en Andalucía "terminan sin ser capaces de gastarse" los fondos europeos "en algo que sea productivo para la gente", y "solamente saben gastárselos en publicidad", según ha concluido criticando Alicia Murillo.