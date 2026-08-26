El PSOE exige al alcalde de Córdoba que "acometa de manera urgente" la rehabilitación de la Torre de la Malmuerta

La Torre de la Malmuerta, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido este miércoles al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que "deje de mentir a los ciudadanos y acometa de manera urgente la rehabilitación de la Torre de la Malmuerta", después de que el gobierno municipal del PP "haya anunciado ahora una actuación que lleva años siendo reivindicada por el PSOE y por la asociación de vecinos de la zona".

Según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha recordado que las reclamaciones para intervenir en la Torre de la Malmuerta "no son nuevas ni responden a una ocurrencia del PSOE, sino que llevan varios años encima de la mesa, tanto por parte del Grupo Municipal Socialista como de los propios vecinos".

Romero ha señalado especialmente al que fuera en su momento concejal de Urbanismo y ahora presidente de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes (PP), quien "había reconocido públicamente que las reivindicaciones de los socialistas y de los vecinos estaban justificadas y que existían problemas que requerían una actuación". De hecho, Fuentes "llegó a reconocer que había un informe técnico que advertía de la necesidad de intervenir de manera urgente y aseguró que se iba a actuar mediante un contrato menor".

Por eso, Romero se ha preguntado ahora "¿cómo es posible que hace unos años el gobierno del señor Bellido reconociera que había que actuar urgentemente y ahora el señor Torrico (actual edil de Urbanismo) diga que no existe ningún informe que establezca esa urgencia?".

El concejal socialista ha considerado que "esta contradicción demuestra la absoluta falta de coordinación y planificación del gobierno de Bellido", pues, "dependiendo del concejal de turno, el Partido Popular dice una cosa o dice la contraria. Cuando el PSOE y los vecinos denunciamos el deterioro de la Torre, nos dan la razón y reconocen que hay que actuar. Cuando pasan los años y seguimos reclamando que cumplan, cambian el discurso y ahora resulta que no hay ningún problema urgente".

Romero ha insistido en que el PSOE ya señaló en 2022 que "no había ni rastro de las actuaciones urgentes comprometidas por el gobierno municipal, después de que se anunciara una intervención por unos 40.000 euros", y en 2023 volvió a "reclamar el cumplimiento del compromiso adquirido por el gobierno de Bellido".

"Estamos hablando, por tanto, de una actuación que el Partido Popular prometió, anunció, reconoció como necesaria y no ejecutó, y ahora, cuando nos encontramos de nuevo en la recta final del mandato, vuelven a anunciar que van a rehabilitar la Torre", ha lamentado Romero.

Por ello, ha exigido al gobierno municipal del PP "que haga público el informe técnico en el que basa su posición actual, que explique por qué no se cumplieron los compromisos anunciados anteriormente, y que concrete, de una vez por todas, el proyecto, el presupuesto, el procedimiento de contratación y el calendario de ejecución de las obras", porque, "desde 2010 está hecho el informe sobre necesidades de actuación y en 2026 se continúa elaborando un proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo".